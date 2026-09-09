Canicula prelungită din această vară a afectat serios culturile legumicole din Maramureș, iar producțiile au fost diminuate semnificativ, în ciuda eforturilor făcute de fermieri pentru a salva plantele. Lipsa ploilor și a apei din sol pentru perioade îndelungate a fost una dintre principalele probleme cu care s-au confruntat legumicultorii.

„Lipsa ploilor, lipsa apei în sol timp îndelungat a fost inamicul verii pentru legumicultori. Fermierii au încercat să asigure necesarul de apă prin irigații sau prin udare zilnică a culturilor dimineața și seara, dar de cele mai multe ori efectul a fost de scurtă durată”, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, vicepreședintele Asociației Legumicultorilor din Maramureș, Iulian Pop.

Peste 40 de grade Celsius la nivelul solului

Temperaturile ridicate au pus o presiune suplimentară asupra culturilor, ajungând la peste 40 de grade Celsius la nivelul solului.

„Am avut temperaturi la nivelul solului de peste 40 de grade Celsius și plante care se ofileau din cauza căldurii. Am încercat să protejăm culturile cu plasă de umbrire suspendate sau la nivel solului și aș putea spune că am fost norocoși să salvăm culturile”, a spus Iulian Pop.

Problema care rămâne pentru perioada următoare este însă accesul la apă. Nu toți fermierii au terenuri în apropierea cursurilor de apă, iar captarea apei din văi sau din alte resurse depinde, de multe ori, de posibilitățile existente la nivelul fiecărei exploatații.

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„Problema de viitor care rămâne e apa. Dacă nu avem suficientă apă pentru udare, respectiv irigare, legumicultura va fi și mai greu de realizat. Nu toți fermierii dețin terenuri lângă cursurile de apă ca să poată face irigații, iar captarea din văi sau alte resurse ține de cele mai multe ori de șansă. (…) Vara aceasta recoltele au fost diminuate semnificativ din cauza căldurilor excesive, lipsa apei în sol, dar și lipsa ploilor”, a mai spus Iulian Pop.

Apa a fost transportată cu cisternele până în câmp

Situația este și mai complicată pentru fermierii ale căror terenuri se află la distanță mare de cursurile de apă. Aceștia au făcut eforturi importante pentru a salva culturile, inclusiv prin transportarea apei cu cisternele până în câmp și prin dublarea plaselor de umbrire.

„Fermierii cu terenuri situate la mari distanțe de cursurile de apă au fost sever afectați și au făcut eforturi uriașe pentru a salva culturile. Au transportat apă cu cisternele în câmp pentru a uda plantele și dublat plasele de umbrire. Necazul e că, aceste culturi, deși aflate pe un sol bun, nu au resurse de apă suficiente. Apa trebuie dusă acolo, depozitată și apoi folosită la udare”, a precizat Iulian Pop.

Forarea unor puțuri de apă este costisitoare, iar mulți fermieri nu își permit o asemenea investiție. Pentru unii dintre ei, transportul apei în câmp rămâne, deocamdată, singura posibilitate.

„Oamenii aceștia sunt ambițioși și nu vor să renunțe la muncă pentru că solul e perfect pentru cultura leguminoaselor”, a mai spus Iulian Pop.

Fermierii pregătesc deja culturile de toamnă

În ciuda verii toride, fermierii din Maramureș nu renunță la culturile legumicole și pregătesc terenurile pentru sezonul de toamnă.

„A fost o vară grea, dar nu renunțăm. Odată strânse ceapa, usturoiul, roșiile, ardeii, vinetele se trece la curățarea terenului și pregătirea acestuia pentru culturile legumicole de toamnă. Pregătim terenul pentru salata de toamnă și alte soiuri specifice sezonului”, a mai adăugat Pop.

Cultivatorii caută soiuri de legume pentru temperaturi ridicate

În paralel, fermierii caută soluții pentru adaptarea culturilor la temperaturile ridicate. Andreea Mic, reprezentant al Agrocentrum Maramureș, serviciu specializat în consultanța agricolă, spune că producătorii prospectează piața semințelor pentru a identifica soiuri care să se preteze mai bine condițiilor de temperatură ridicată.

„Cultivatorii prospectează piața de semințe și încearcă să identifice și alte soiuri de legume care s-ar preta temperaturilor ridicate. La nivel de România, avem distribuitori de semințe autorizați, dar mai există și platforme online cunoscute care oferă material de calitate. Schimbările climatice sunt evidente, iar pe lângă plante de cultură rezistente la căldură, fermierii au început să planteze soiuri de pomi și arbuști fructiferi care provin din zona mediteraneană, semn că agricultura este obligată să se adapteze acestor schimbări”, a precizat Andreea Mic.

Producătorii de legume din județul Maramureș își vând producția în piețele agroalimentare din municipiul Baia Mare, în alte piețe din comune și orașe din județ și participă la târgurile de profil. Fermierii încearcă să își valorifice produsele direct, pentru a evita intermediarii care majorează prețurile.

La sfârșitul lunii august, Consiliul Județean Maramureș a organizat, în parteneriat cu administrația comunei Mireșu Mare, primul târg agricol „Agro Maramureș”, eveniment care a atras peste 20.000 de vizitatori.