Ministerul Agriculturii va lansa, începând de săptămâna viitoare, o nouă schemă de finanțare destinată fermierilor, care va permite accesarea unor credite cu dobândă fixă de 1,95%, în timp ce costurile aferente ROBOR, comisioanelor și garanțiilor vor fi suportate de minister dintr-un fond extrabugetar, a anunțat luni ministrul desemnat al Agriculturii, Florin Barbu, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, măsura vine într-un context în care accesul la finanțare pentru sectorul agricol este tot mai dificil.

„În momentul de faţă, creditarea în agricultură este blocată. Dar, în anul 2024, pe cadrul Ucraina, am venit cu o formă de creditare, creditul fermierilor pentru a lua aceste credite cu o dobândă fixă de 1,95%, iar ROBOR şi tot ceea ce înseamnă comisioane şi garanţii să fie echitate de către Ministerul Agriculturii”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul desemnat a precizat că instituția a constituit încă din 2023 un fond extrabugetar care a ajuns în prezent la peste 800 de milioane de lei. Acest fond va fi utilizat pentru acoperirea costurilor suplimentare ale creditelor, fără impact asupra deficitului bugetar.

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„În momentul de faţă sunt peste 800 de milioane de lei, fără a afecta deficitul bugetar din România, iar începând de săptămâna viitoare, vom lansa un nou credit cu dobândă fixă de 1,95%, iar tot ceea ce înseamnă ROBOR, tot ceea ce înseamnă garanţii, vor fi echitate din acest cont extrabugetar”, a explicat Barbu.

Conform declarațiilor sale, fermierii vor avea la dispoziție două instrumente de finanțare. Primul este programul „Creditul Fermierului 2”, iar al doilea va fi implementat în cadrul măsurilor de sprijin asociate contextului generat de războiul din Ucraina. Ambele vor beneficia de aceeași dobândă fixă de 1,95%, în timp ce ROBOR-ul, comisioanele și garanțiile vor fi suportate de Ministerul Agriculturii.

Anunțul a fost făcut în timpul audierii lui Florin Barbu în comisiile parlamentare reunite de specialitate, unde acesta a primit aviz favorabil pentru preluarea unui nou mandat la conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Parlamentul urmează să voteze luni seară învestirea noului Guvern condus de Adrian Veștea.