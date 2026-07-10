România ar putea testa modelul ungar pentru combaterea grindinei. Generatoarele de la sol, alternativă la rachetele antigrindină

10 iul. 2026, Agribusiness
România ar putea testa modelul ungar pentru combaterea grindinei. Generatoarele de la sol, alternativă la rachetele antigrindină
Imagine rol ilustrativ / foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

România ia în calcul schimbarea modului în care combate grindina. Pe lângă sistemul bazat pe lansarea de rachete, autoritățile vor să testeze și tehnologia utilizată în Ungaria, care folosește generatoare amplasate la sol pentru dispersarea iodurii de argint în atmosferă. Un proiect pilot din județul Satu Mare ar putea deveni baza de testare pentru această soluție, notează G4Media.

Ministrul interimar al Agriculturii, Barna Tánczos, a declarat că relansarea sistemului național de combatere a grindinei este o prioritate, însă viitorul program ar urma să includă testarea mai multor tehnologii, nu doar a sistemului cu rachete. Potrivit acestuia, în perioada 2026-2028 ar putea fi analizată eficiența unei soluții hibride, care să combine metodele existente cu tehnologia generatoarelor de sol.

Discuția a fost relansată după întâlnirea ministrului cu reprezentanții sectorului viticol, care au solicitat repornirea sistemului antigrindină, în contextul în care furtunile și episoadele de grindină provoacă tot mai frecvent pagube importante în podgorii.â

Vă recomandăm să citiți și: Ce se ascunde în spatele scandalului sistemului anti-grindină / Europa renunță, România vrea să îl prelungească / Agricultorii vor discuții în CSAT / Marius Gheorghe (fermier): „Acesta este un sistem anti-fermieri, nu anti-grindină!” / Replica ministrului

- articolul continuă mai jos -

Proiectul din Satu Mare, posibil model pentru România

Un argument în favoarea testării tehnologiei îl reprezintă proiectul transfrontalier realizat în județul Satu Mare, cu finanțare europeană, în colaborare cu autoritățile din Ungaria. Spre deosebire de sistemul bazat pe rachete, acesta utilizează generatoare amplasate la sol și expertiza meteorologică dezvoltată de partea ungară.

Potrivit ministrului, infrastructura deja existentă în Satu Mare ar putea deveni un centru experimental pentru evaluarea eficienței acestei metode înaintea unei eventuale extinderi la nivel național.

Cum funcționează sistemul din Ungaria

În Ungaria, Sistemul Național de Atenuare a Căderilor de Grindină (JÉGER) funcționează din 2018 și este coordonat de Camera Națională de Agricultură. Rețeaua este formată din 986 de generatoare de sol care eliberează în atmosferă particule de iodură de argint atunci când condițiile meteorologice indică risc de grindină.

Scopul sistemului nu este eliminarea precipitațiilor și nici influențarea cantității de ploaie, ci reducerea dimensiunii bucăților de gheață formate în norii de furtună, astfel încât pagubele produse agriculturii, locuințelor și infrastructurii să fie mai mici.

În ultimii ani, în Ungaria au existat dezbateri privind o posibilă legătură între acest sistem și secetă. Specialiștii susțin însă că tehnologia nu modifică traseul norilor și nu reduce cantitatea de precipitații, ci acționează exclusiv asupra procesului de formare a grindinei.

Rachetele antigrindină rămân controversate

Sistemul cu rachete utilizat până acum în România a fost contestat de fermieri din mai multe regiuni, care au susținut că intervențiile ar putea influența regimul precipitațiilor. Barna Tánczos afirmă însă că aceste ipoteze trebuie evaluate pe baza unor studii științifice și că decizia privind tehnologia care va fi utilizată pe termen lung trebuie luată după o perioadă de testare comparativă.

Dacă rezultatele proiectului pilot vor confirma eficiența generatoarelor de sol, România ar putea adopta treptat modelul deja aplicat la nivel național în Ungaria, ca alternativă la sistemul bazat pe rachete.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
10 iul.
Peste 33 de milioane de păsări sacrificate într-o lună / Producția de carne de porc a crescut cu 15,5%
Peste 33 de milioane de păsări sacrificate într-o lună / Producția de carne de porc a crescut cu 15,5%
Agribusiness
10 iul.
În căutarea unei soluții pentru a debloca exporturile de oi. Tánczos Barna : „România trebuie să-și păstreze poziția de cel mai mare exportator de ovine din UE”
În căutarea unei soluții pentru a debloca exporturile de oi. Tánczos Barna : „România trebuie să-și păstreze poziția de cel mai mare exportator de ovine din UE”
Agribusiness
09 iul.
Nou focar de pesta micilor rumegătoare în Mureș. Peste 800 de oi vor fi sacrificate la Viișoara
Nou focar de pesta micilor rumegătoare în Mureș. Peste 800 de oi vor fi sacrificate la Viișoara
Agribusiness
09 iul.
Sprijin pentru cultivatorii de cartofi. Ministrul Agriculturii, Tanczos Barna: Proiectul de creștere a subvenției este pe masa Guvernului și este imperios necesar să fie aprobat în cel mai scurt timp
Sprijin pentru cultivatorii de cartofi. Ministrul Agriculturii, Tanczos Barna: Proiectul de creștere a subvenției este pe masa Guvernului și este imperios necesar să fie aprobat în cel mai scurt timp
Agribusiness
09 iul.
Focar de pestă porcină africană în Serbia / Autoritățile sacrifică 11.000 de porci de la o fermă
Focar de pestă porcină africană în Serbia / Autoritățile sacrifică 11.000 de porci de la o fermă

Cele mai noi articole

VIDEO | „Vâslitul viking” a deschis o zi de cosit tradițional la Muzeul Astra. Directorul instituției: „Vrem să ne arătăm susținerea pentru Norvegia”
VIDEO | „Vâslitul viking” a deschis o zi de cosit tradițional la Muzeul Astra. Directorul instituției: „Vrem să ne arătăm susținerea pentru Norvegia”
VIDEO | Te poți îngrășa din nou după lipoaspirație? Medicul Angelica Banu explică ce se întâmplă dacă revii la vechile obiceiuri: „Dacă tu vei continua să iei în greutate, vei depune grăsime și în zona în care a fost lipoaspirată”
VIDEO | Te poți îngrășa din nou după lipoaspirație? Medicul Angelica Banu explică ce se întâmplă dacă revii la vechile obiceiuri: „Dacă tu vei continua să iei în greutate, vei depune grăsime și în zona în care a fost lipoaspirată”
Scandalul prețurilor pe litoralul bulgăresc. Fiscul verifică restaurantele și terasele după reclamațiile privind tarifele exagerate și evaziunea fiscală / O felie de tort se vinde chiar și cu 18 euro
Scandalul prețurilor pe litoralul bulgăresc. Fiscul verifică restaurantele și terasele după reclamațiile privind tarifele exagerate și evaziunea fiscală / O felie de tort se vinde chiar și cu 18 euro
UE deschide o anchetă antidumping privind importurile de rață Pekin din China / Producătorii europeni reclamă prețuri neloiale
UE deschide o anchetă antidumping privind importurile de rață Pekin din China / Producătorii europeni reclamă prețuri neloiale
Recolta de afine din România, peste așteptări / Producătorii estimează un sezon foarte bun
Recolta de afine din România, peste așteptări / Producătorii estimează un sezon foarte bun