România ia în calcul schimbarea modului în care combate grindina. Pe lângă sistemul bazat pe lansarea de rachete, autoritățile vor să testeze și tehnologia utilizată în Ungaria, care folosește generatoare amplasate la sol pentru dispersarea iodurii de argint în atmosferă. Un proiect pilot din județul Satu Mare ar putea deveni baza de testare pentru această soluție, notează G4Media.

Ministrul interimar al Agriculturii, Barna Tánczos, a declarat că relansarea sistemului național de combatere a grindinei este o prioritate, însă viitorul program ar urma să includă testarea mai multor tehnologii, nu doar a sistemului cu rachete. Potrivit acestuia, în perioada 2026-2028 ar putea fi analizată eficiența unei soluții hibride, care să combine metodele existente cu tehnologia generatoarelor de sol.

Discuția a fost relansată după întâlnirea ministrului cu reprezentanții sectorului viticol, care au solicitat repornirea sistemului antigrindină, în contextul în care furtunile și episoadele de grindină provoacă tot mai frecvent pagube importante în podgorii.â

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Proiectul din Satu Mare, posibil model pentru România

Un argument în favoarea testării tehnologiei îl reprezintă proiectul transfrontalier realizat în județul Satu Mare, cu finanțare europeană, în colaborare cu autoritățile din Ungaria. Spre deosebire de sistemul bazat pe rachete, acesta utilizează generatoare amplasate la sol și expertiza meteorologică dezvoltată de partea ungară.

Potrivit ministrului, infrastructura deja existentă în Satu Mare ar putea deveni un centru experimental pentru evaluarea eficienței acestei metode înaintea unei eventuale extinderi la nivel național.

Cum funcționează sistemul din Ungaria

În Ungaria, Sistemul Național de Atenuare a Căderilor de Grindină (JÉGER) funcționează din 2018 și este coordonat de Camera Națională de Agricultură. Rețeaua este formată din 986 de generatoare de sol care eliberează în atmosferă particule de iodură de argint atunci când condițiile meteorologice indică risc de grindină.

Scopul sistemului nu este eliminarea precipitațiilor și nici influențarea cantității de ploaie, ci reducerea dimensiunii bucăților de gheață formate în norii de furtună, astfel încât pagubele produse agriculturii, locuințelor și infrastructurii să fie mai mici.

În ultimii ani, în Ungaria au existat dezbateri privind o posibilă legătură între acest sistem și secetă. Specialiștii susțin însă că tehnologia nu modifică traseul norilor și nu reduce cantitatea de precipitații, ci acționează exclusiv asupra procesului de formare a grindinei.

Rachetele antigrindină rămân controversate

Sistemul cu rachete utilizat până acum în România a fost contestat de fermieri din mai multe regiuni, care au susținut că intervențiile ar putea influența regimul precipitațiilor. Barna Tánczos afirmă însă că aceste ipoteze trebuie evaluate pe baza unor studii științifice și că decizia privind tehnologia care va fi utilizată pe termen lung trebuie luată după o perioadă de testare comparativă.

Dacă rezultatele proiectului pilot vor confirma eficiența generatoarelor de sol, România ar putea adopta treptat modelul deja aplicat la nivel național în Ungaria, ca alternativă la sistemul bazat pe rachete.