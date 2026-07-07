Producătorii vitivinicoli din România solicită de urgență punerea în funcțiune a sistemului național antigrindină pentru a-și proteja culturile de viță-de-vie. Cu toate acestea, deblocarea programului este momentan blocată din punct de vedere politic. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a explicat marți că repornirea sistemului necesită aprobarea unui Guvern cu puteri depline, transmite Agerpres.
Declarația a fost făcută în urma unei întâlniri de lucru între ministru și reprezentanții sectorului vitivinicol, în cadrul căreia s-au analizat principalele probleme ale industriei și soluțiile de sprijin pe care ministerul le poate pune la dispoziție.
Deși restricționat de statutul de interimar, Tanczos Barna a precizat pe pagina sa de Facebook că ministerul face deja primii pași birocratici:
„În perioada interimatului pregătim lansarea programului în dezbatere publică. Am reiterat propunerea mea de a reporni acest sistem pentru o perioadă limitată (2026-2028), timp în care vor putea fi analizate și identificate cele mai potrivite soluții tehnologice pentru protecția culturilor pe termen lung.”
Pe lângă gestionarea riscurilor climatice, Ministerul Agriculturii pregătește și injecții de capital în sectorul vitivinicol. Autoritățile analizează în prezent lansarea rapidă a unor apeluri de proiecte prin Planul Strategic PAC 2023-2027.
Intervențiile dedicate producătorilor de vin se află deja în faza finală de analiză la nivelul ministerului și urmează să fie deschise în cel mai scurt timp posibil pentru a veni în sprijinul industriei.
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