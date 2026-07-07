Producătorii de vin cer activarea sistemului antigrindină. Ministrul Tanczos Barna: „Avem nevoie de un Guvern cu puteri depline”

07 iul. 2026, Agribusiness
Producătorii de vin cer activarea sistemului antigrindină. Ministrul Tanczos Barna: „Avem nevoie de un Guvern cu puteri depline”
Sursa foto: Facebook Tanczos Barna
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Producătorii vitivinicoli din România solicită de urgență punerea în funcțiune a sistemului național antigrindină pentru a-și proteja culturile de viță-de-vie. Cu toate acestea, deblocarea programului este momentan blocată din punct de vedere politic. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a explicat marți că repornirea sistemului necesită aprobarea unui Guvern cu puteri depline, transmite Agerpres.

Declarația a fost făcută în urma unei întâlniri de lucru între ministru și reprezentanții sectorului vitivinicol, în cadrul căreia s-au analizat principalele probleme ale industriei și soluțiile de sprijin pe care ministerul le poate pune la dispoziție.

Soluția temporară: Dezbatere publică și un program pe 3 ani

Deși restricționat de statutul de interimar, Tanczos Barna a precizat pe pagina sa de Facebook că ministerul face deja primii pași birocratici:

„În perioada interimatului pregătim lansarea programului în dezbatere publică. Am reiterat propunerea mea de a reporni acest sistem pentru o perioadă limitată (2026-2028), timp în care vor putea fi analizate și identificate cele mai potrivite soluții tehnologice pentru protecția culturilor pe termen lung.”

Fonduri europene prin Planul Strategic PAC 2023-2027

Pe lângă gestionarea riscurilor climatice, Ministerul Agriculturii pregătește și injecții de capital în sectorul vitivinicol. Autoritățile analizează în prezent lansarea rapidă a unor apeluri de proiecte prin Planul Strategic PAC 2023-2027.

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Intervențiile dedicate producătorilor de vin se află deja în faza finală de analiză la nivelul ministerului și urmează să fie deschise în cel mai scurt timp posibil pentru a veni în sprijinul industriei.

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