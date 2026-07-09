Focar de pestă porcină africană în Serbia / Autoritățile sacrifică 11.000 de porci de la o fermă

09 iul. 2026, Agribusiness
Focar de pestă porcină africană în Serbia / Autoritățile sacrifică 11.000 de porci de la o fermă
Foto: Dreamstime
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Autoritățile din Serbia au început sacrificarea a 11.000 de porci de la o fermă din vestul țării, după confirmarea unui focar de pestă porcină africană. Informația a fost anunțată de agenția de presă Tanjug, care îl citează pe ministrul sârb al Agriculturii, Dragan Glamocic, transmite Reuters.

Operațiunea are loc la o fermă din satul Hrtkovci și ar urma să dureze câteva zile. Autoritățile au decis eliminarea animalelor pentru a limita riscul de răspândire a virusului. Statul sârb va acorda compensații proprietarilor fermei afectate, a precizat ministrul Agriculturii. „Porcii sunt eutanasiați fără durere și apoi îndepărtați în siguranță”, a declarat Dragan Glamocic.

Mai multe focare active în Serbia

Serbia se confruntă în prezent cu mai multe focare active de pestă porcină africană. În ultimele două luni, mii de porci au fost deja sacrificați în regiunea Macva, situată în apropierea graniței cu Bosnia și Croația.

Noile cazuri sporesc presiunea asupra sectorului zootehnic și obligă autoritățile să aplice măsuri pentru limitarea circulației virusului între exploatații.

Pesta porcină africană este o boală virală care afectează porcii domestici și mistreții. Virusul nu reprezintă un pericol pentru oameni, însă se poate răspândi rapid în rândul animalelor și poate provoca pierderi importante în fermele afectate. În lipsa unor măsuri eficiente de control, focarele pot duce la sacrificarea unui număr mare de animale, așa cum se întâmplă în prezent la ferma din Hrtkovci.

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