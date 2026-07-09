Joi, la Râșnov, s-a desfășurat cea de-a 49-a ediție a Simpozionului Național „Ziua Verde a Cartofului”. Evenimentul a fost organizat de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr din Brașov.

Cartoful, a doua pâine a României

Cultura cartofului este una dintre cele mai importante din țara noastră. Așa cum au evidențiat mai mulți cercetători, cartoful reprezintă ce-a de-a doua pâine a României. Concret, consumul de cartofi per capita depășește 90 kg anual. Producția internă este încă departe de a acoperi necesarul. Așa se face că doar în anul 2024 s-au importat peste 350.000 de tone, pentru a acoperi cererea internă.

Prezent la eveniment, viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a evidențiat importanța acestui sector.

„Sectorul cartofului, un domeniu tradițional pentru România, a trecut printr-un amplu proces de modernizare și tehnologizare în ultimele decenii, dar se confruntă cu provocări uriașe și are nevoie de un sprijin real din partea Guvernului. Am văzut ce înseamnă adoptarea soluțiilor inovatoare pentru creșterea productivității și i-am felicitat pe agricultorii și cercetătorii din domeniu pentru progresul realizat”, a arătat demnitarul.

Tanczos Barna se luptă pentru un ajutor de minimis

Ministrul interimar al Agriculturii a vorbit și despre provocările cu care se confruntă cultivatorii de cartofi: „Totodată, i-am asigurat că văd și provocările cu care se confruntă acest sector: schimbările climatice, concurența la nivel european, creșterea costurilor de producție și lipsa unei strategii care să îi susțină pe termen mediu și lung. Aceste provocări, precum și lipsa unui sprijin la un nivel adecvat au dus la un deficit al balanței comerciale de aproape 100 de milioane de euro în acest sector.”

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Tanczos Barna a vorbit și despre măsuri concrete de sprijin pentru cultivatorii de cartofi, „Încă din primele zile ale mandatului interimar, am propus creșterea substanțială a subvenției pentru cultivatorii de cartofi, ultimul sector care nu beneficiază încă de un sprijin de minimis aprobat în acest an. Proiectul este în continuare pe masa Guvernului și este imperios necesar să fie aprobat în cel mai scurt timp, pentru a oferi sprijin real cultivatorilor autohtoni, care altfel nu vor putea rămâne competitivi. Le-am recomandat fermierilor să rămână uniți și să își reprezinte ferm și corect interesele”, a mai subliniat ministrul.