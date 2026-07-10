Uniunea Europeană a deschis o anchetă antidumping privind importurile de produse din carne de rață Pekin provenite din China. Decizia vine după ce producători europeni au reclamat că mărfurile chinezești sunt vândute la prețuri neloial de scăzute și afectează industria din blocul comunitar.

Investigația a fost lansată de Comisia Europeană în urma unei plângeri depuse în luna mai de cinci producători din UE. Aceștia susțin că industria chineză beneficiază de diferite forme de sprijin și de intervenția statului, ceea ce le-ar permite exportatorilor să ofere produsele pe piața europeană la prețuri care afectează concurența, arată Euractiv.

Ancheta marchează o nouă extindere a tensiunilor comerciale dintre Bruxelles și Beijing. Disputele dintre cele două părți s-au concentrat până acum în special asupra unor produse industriale, de la vehicule electrice la alte bunuri fabricate în China.

Producătorii europeni reclamă pierderi de vânzări și cotă de piață

Potrivit notificării privind deschiderea procedurii, dovezile prezentate de reclamanți indică faptul că volumul și prețurile importurilor investigate ar fi avut un impact negativ asupra industriei europene. Printre efectele reclamate se numără reducerea cantităților vândute de producătorii din UE, presiuni asupra prețurilor și pierderea cotei de piață.

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Comisia a arătat că aceste evoluții ar fi provocat „efecte negative substanțiale asupra performanței generale a industriei Uniunii”.

Plângerea producătorilor europeni invocă inclusiv intervenția Chinei în sectorul avicol. Potrivit relatărilor din presa internațională, reclamanții susțin că producătorii chinezi ar beneficia de forme de sprijin precum subvenții, furaje ieftine și alte măsuri legate de politicile economice și agricole ale Beijingului.

Ancheta ar putea duce la taxe suplimentare

Deschiderea unei investigații nu înseamnă că dumpingul a fost deja demonstrat. Comisia Europeană urmează să analizeze dacă produsele chinezești sunt exportate în UE la prețuri neloial de mici și dacă aceste importuri provoacă un prejudiciu industriei europene. Dacă investigația confirmă acuzațiile, Uniunea Europeană ar putea impune taxe antidumping asupra importurilor vizate. Scopul unor asemenea măsuri este de a corecta avantajul de preț considerat neloial și de a restabili condiții echitabile de concurență pe piața europeană.

Rața Pekin este una dintre cele mai răspândite rase crescute pentru producția de carne la nivel mondial. Deși produsul vizat reprezintă doar o mică parte a comerțului dintre UE și China, ancheta are o semnificație mai largă.

Potrivit relatărilor din presa internațională, cazul este considerat deosebit de important deoarece extinde instrumentele europene de apărare comercială către un produs agroalimentar chinezesc.

O nouă sursă de tensiune între Bruxelles și Beijing

Investigația apare într-un moment sensibil pentru relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și China. Cele două părți încearcă să gestioneze o serie de dispute privind accesul pe piețe, subvențiile și dezechilibrele comerciale. UE a impus deja taxe asupra vehiculelor electrice produse în China, după o investigație privind subvențiile. Beijingul a răspuns prin propriile anchete și măsuri comerciale care au vizat produse europene, inclusiv coniacul, carnea de porc și produsele lactate.

Noua investigație privind rața Pekin riscă astfel să complice eforturile de reducere a tensiunilor. Ea a fost lansată la scurt timp după noi discuții între reprezentanții Bruxellesului și Beijingului privind dezechilibrele comerciale și condițiile de concurență.

Pentru producătorii europeni, miza este protejarea pieței de importuri despre care susțin că sunt comercializate în condiții neloiale. Pentru China, ancheta reprezintă încă un front într-o relație comercială tot mai tensionată cu Uniunea Europeană. Rezultatul investigației va stabili dacă există suficiente dovezi pentru introducerea unor taxe suplimentare asupra importurilor chinezești de produse din carne de rață Pekin.