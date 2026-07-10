Dacă ai nevoie de un aperitiv rapid pentru o masă în familie, o petrecere în grădină sau un picnic, această salată marinată cu mozzarella și roșii cherry este una dintre cele mai simple variante. Se prepară în doar 10 minute, iar partea cea mai bună este că devine și mai gustoasă după ce stă la frigider, timp în care ingredientele absorb aromele din marinadă.

Poate fi servită ca atare, cu scobitori, pentru un aperitiv ușor de împărțit la petreceri, alături de pâine cu coajă crocantă sau ca parte a unui platou cu mezeluri, brânzeturi și alte gustări în stil antipasto, potrivit EatingWell.

De ce această salată este și mai gustoasă după ce stă la rece

Spre deosebire de multe salate care trebuie consumate imediat după preparare, aceasta câștigă în gust pe măsură ce ingredientele stau în marinadă.

Uleiul de măsline extravirgin, oțetul din vin alb, usturoiul, busuiocul proaspăt și fulgii de ardei iute pătrund în mozzarella și roșiile cherry, oferindu-le un gust mai intens și mai echilibrat. De aceea, rețeta recomandă ca salata să fie lăsată la frigider cel puțin o oră înainte de servire.

Ingrediente

Pentru aproximativ 12 porții ai nevoie de:

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1 cutie (aproximativ 500 g) de roșii cherry;

1 pachet (aproximativ 225 g) de biluțe de mozzarella (mozzarella pearls);

240 ml ulei de măsline extravirgin;

120 ml oțet din vin alb;

3 căței de usturoi, tocați mărunt;

¼ cană busuioc proaspăt tocat;

1 linguriță fulgi de ardei iute;

½ linguriță sare;

½ linguriță piper negru măcinat.

Cum prepari salata marinată cu mozzarella și roșii

Pune într-un borcan încăpător, cu capac etanș, sau într-un bol mare roșiile cherry, biluțele de mozzarella, uleiul de măsline, oțetul din vin alb, usturoiul, busuiocul, fulgii de ardei iute, sarea și piperul.

Închide borcanul și agită bine până când toate ingredientele sunt acoperite uniform de marinadă. Dacă folosești un bol, amestecă ușor cu o lingură.

Lasă salata la frigider cel puțin o oră înainte de servire, pentru ca aromele să se combine.

Cum o poți servi

Salata poate fi adusă la masă ca aperitiv, servită cu scobitori pentru petreceri sau pusă lângă felii de pâine prăjită, care absorb marinada aromată.

Se potrivește foarte bine și pe un platou cu mezeluri, brânzeturi, măsline și legume proaspete, în stil italian.

Se poate pregăti din timp

Un alt avantaj al rețetei este că poate fi făcută înainte de eveniment. Păstrată într-un recipient închis ermetic, la frigider, salata rezistă până la o săptămână, iar aromele devin și mai intense pe măsură ce ingredientele stau în marinadă.