Un nou focar de pesta micilor rumegătoare a fost confirmat oficial în localitatea Viișoara, județul Mureș, în urma analizelor de laborator efectuate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Ca urmare a acestei confirmări, peste 800 de ovine urmează să fie sacrificate de urgență pentru a preveni răspândirea virusului, notează Agerpres.

Acesta reprezintă cel de-al doilea focar identificat în comuna Viișoara. Din cauza extinderii virusului în această zonă, precum și a unui focar activ în județul Brașov, ANSVSA a instituit deja o carantină națională de 30 de zile pentru toate ovinele și caprinele din țară.

Legătura cu focarul anterior și rata mare de mortalitate

Conform specialiștilor, noul caz este direct legat de precedentul focar din zonă, din cauza proximității în care animalele au fost scoase la pășunat.

„Este vorba despre o exploatație cu 847 de ovine, care existau la data recoltării probelor. Între primul focar pe care l-am eradicat fix acum o lună și acesta există o legătură, erau două turme care pășunau alăturat. Turma a fost contaminată, este un număr foarte mare de mortalități, 160 de tineret ovine, miei, au murit în acest timp”, a declarat joi Lucian Goga, directorul adjunct al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Mureș.

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Recomandări stricte și interdicții pentru crescătorii de animale

Pentru a stopa răspândirea acestei boli extrem de contagioase în rândul animalelor, autoritățile sanitar-veterinare fac un apel ferm către toți crescătorii de oi și capre, reamintind că anumite acțiuni sunt strict interzise și prin decizie a Uniunii Europene:

Sistarea mișcărilor de animale: Este complet interzisă cumpărarea, achiziționarea sau vânzarea de ovine și miei.

Restricții la tunsul oilor: Deși sezonul de tuns este pe sfârșite, crescătorii sunt sfătuiți să nu permită persoanelor străine să le tundă animalele. Procesul trebuie realizat doar de către proprietari, urmat obligatoriu de sterilizarea riguroasă a instrumentarului.

Blocarea comerțului cu produse derivate: Este interzisă valorificarea sau vânzarea lânii în această perioadă.

Directorul adjunct al DSVSA Mureș, Lucian Goga, a ținut să precizeze că virusul pestei micilor rumegătoare nu se transmite la om și nu afectează în niciun fel siguranța alimentelor destinate consumului uman.