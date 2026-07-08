Mii de kilometri pătrați de ape subterane din vestul țării sunt contaminate, iar fermele de porci își monitorizează singure impactul asupra mediului

Mii de kilometri pătrați de ape subterane din vestul României sunt afectați de poluare cu nitrați, iar compania Smithfield, care operează în România sub brandul Comtim, este indicată drept sursă certă sau potențială de poluare pentru trei corpuri de apă, potrivit unei investigații publicate de Context.ro, bazată pe documente oficiale și pe un raport al Administrației Naționale Apele Române. Citește continuarea pe Economedia.