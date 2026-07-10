Recolta de afine din România se anunță una dintre cele mai bune din ultimii ani, atât din punctul de vedere al cantității, cât și al calității fructelor. Compania germană Herbert Widmann GmbH estimează că sezonul 2026 va aduce producții peste așteptări, iar afinele românești vor avea un rol important în aprovizionarea piețelor din Europa Centrală și de Est, conform Economedia.

Primele fructe au fost culese la sfârșitul lunii iunie, iar campania de recoltare va continua până la începutul lunii august. Calendarul oferă un avantaj producătorilor din România, deoarece sezonul începe înaintea celui din Germania și permite livrarea unor volume importante către piața europeană.

„Pe baza începutului recoltei, perspectivele privind producția și calitatea sunt foarte bune. În România, recoltarea începe de regulă cu câteva zile sau săptămâni înaintea celei din Germania, iar perioada de recoltare se întinde până la începutul lunii august. Astfel, sezonul de vârf din România se suprapune cu debutul sezonului german, ceea ce ne permite să oferim volume mai mari pieței”, a declarat directorul general al companiei, dr. Hans Widmann.

România, un punct-cheie în producția companiei

Herbert Widmann GmbH cultivă afine în România din 2007, prin subsidiara Vitalberry, care gestionează atât plantațiile, cât și activitățile logistice. Fermele sunt amplasate în Transilvania, într-o zonă în care exploatațiile companiei se află pe o rază de aproximativ 40 de kilometri.

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Investiția din România a fost dezvoltată pentru a acoperi perioada dintre sfârșitul sezonului din Spania și începutul celui din Germania, când afinele românești ajung la maturitate.

În prezent, aproximativ o treime din producția companiei este vândută pe piața din România, o treime ajunge în alte state din Europa de Est, iar restul este livrat în Germania, principalul canal de distribuție fiind marile lanțuri de retail.

Interes și pentru zmeură și mure

Reprezentanții companiei consideră că România are potențial și pentru dezvoltarea culturilor de zmeură și mure. Pe lângă investițiile proprii, Herbert Widmann urmărește să dezvolte parteneriate pe termen lung cu producători locali de fructe de pădure.

Pentru susținerea extinderii în regiune, compania construiește un nou centru logistic la Viena, care va deservi Austria, Europa Centrală și Europa de Est.

Noua facilitate va avea un rol important în ambalarea și distribuția afinelor produse în România, reducând distanțele atât față de furnizori, cât și față de clienții din regiune.

Recoltarea afinelor a început și în Bavaria, unde compania raportează perspective favorabile privind volumul și calitatea producției. Totuși, reprezentanții Herbert Widmann atrag atenția că fermele din Germania continuă să fie dezavantajate de costurile de producție mai ridicate comparativ cu cele din Europa de Est.

În ciuda acestor provocări, compania apreciază că sectorul german al fructelor de pădure își poate păstra competitivitatea prin accentul pus pe producția locală și pe calitatea fructelor.