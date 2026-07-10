Numărul sacrificărilor și producția de carne au crescut în mai 2026 la bovine, porcine și păsări. În schimb, sectorul ovinelor și caprinelor a înregistrat scăderi puternice, atât față de luna anterioară, cât și comparativ cu perioada similară din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), transmite Agerpres.

Cea mai spectaculoasă evoluție a fost consemnată la ovine și caprine. Numărul animalelor sacrificate a coborât în mai la 309.000 de capete, de la 3,875 milioane în aprilie 2026. Diferența este foarte mare și în cazul producției de carne. Aceasta a scăzut la 3.642 de tone în mai, față de 40.135 de tone în luna precedentă. Astfel, producția a fost de aproximativ 11 ori mai mică decât în aprilie.

Producția de carne de porc a crescut cu peste 15% într-un an

La porcine, producția de carne a ajuns în mai 2026 la 30.204 tone. Volumul a fost cu 3,5% mai mare decât în aprilie și cu 15,49% peste nivelul din mai 2025. În luna similară a anului trecut, producția de carne de porc se situase la 26.153 de tone.

Și numărul porcilor sacrificați a crescut. În mai 2026 au fost sacrificate 324.000 de animale, cu 0,93% mai multe decât în aprilie. Comparativ cu mai 2025, avansul a fost mult mai pronunțat, de 14,08%. În urmă cu un an fuseseră raportate 284.000 de sacrificări.

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Creșteri și la bovine

Producția de carne de bovine s-a situat în mai 2026 la 6.677 de tone. Aceasta a crescut cu 2,41% față de luna anterioară și cu 1,54% comparativ cu mai 2025. Numărul bovinelor sacrificate a fost de 40.000 de capete. Nivelul reprezintă o creștere de 2,56% atât față de aprilie 2026, cât și față de aceeași lună a anului trecut.

În ambele perioade de comparație au fost înregistrate câte 39.000 de sacrificări.

Una dintre cele mai importante creșteri anuale a fost consemnată în sectorul avicol. În mai 2026 au fost sacrificate 33,448 milioane de păsări. Numărul a fost cu 4,13% mai mare decât în aprilie 2026 și cu 33,47% peste nivelul din aceeași lună a anului trecut. În mai 2025 fuseseră raportate 25,060 milioane de păsări sacrificate. Producția de carne de pasăre a urcat la 53.648 de tone. Aceasta a fost cu 0,93% mai mare decât în aprilie 2026 și cu aproape 24% peste nivelul înregistrat în mai 2025.

Datele INS indică astfel evoluții pozitive pentru principalele categorii de carne în luna mai, cu excepția sectorului ovinelor și caprinelor, unde sacrificările și producția au scăzut abrupt după nivelurile foarte ridicate raportate în aprilie.