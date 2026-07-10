Vara, pepenele este vedeta sezonului! Pentru persoanele cu diabet de tip 2, întrebarea apare frecvent: este permis pepenele? Și dacă da, este mai bine să alegem pepene roșu sau pepene galben?

Răspunsul nu este unul de interdicție, ci de echilibru. Atât pepenele roșu, cât și pepenele galben pot fi incluse în alimentația unei persoane cu diabet, cu condiția ca porția să fie adaptată, iar fructul să fie integrat corect în masa zilei, nu mai mult de o felie pe zi, și fără alt fruct în acea zi. Diferențele nutriționale dintre cele două sunt relativ mici, iar impactul asupra glicemiei depinde mai mult de cantitate, momentul consumului și asocierea cu alte alimente, a declarat, pentru G4Food, dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și vicepreședinte pe regiunea sud- est al Societății Române de Lifestyle Medicine.

Diferențe nutriționale între pepenele roșu și cel galben

Pepenele roșu conține în medie aproximativ 7–8 g de carbohidrați la 100 g, iar pepenele galben aproximativ 8–9 g de carbohidrați la 100 g. Ambele au un conținut mare de apă și puține calorii. Deși indicele glicemic poate fi moderat sau crescut, încărcătura glicemică a unei porții moderate rămâne relativ redusă, deoarece cantitatea totală de carbohidrați dintr-o porție mică nu este foarte mare. Acesta este motivul pentru care, în practică, porția contează mai mult decât simpla etichetare a alimentului ce figurează ca având „indice glicemic mare”.

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„În diabetul de tip 2, un principiu important este diferența dintre indicele glicemic și încărcătura glicemică. Indicele glicemic arată cât de repede poate crește glicemia după consumul unui aliment care conține carbohidrați, dar încărcătura glicemică ține cont și de cantitatea reală de carbohidrați din porție. O analiză despre indicele glicemic și încărcătura glicemică arată că reducerea cantității de carbohidrați dintr-o masă sau creșterea aportului de fibre poate avea efect favorabil asupra excursiilor glicemice postprandiale”, explică dr. Sorina Ispas.

Diabeticii nu trebuie să elimine fructele din dietă

Din perspectiva studiilor publicate în literatura de specialitate, fructele nu trebuie eliminate automat din alimentația persoanelor cu diabet. “O meta-analiză publicată în 2023 privind efectul consumului de fructe asupra controlului glicemic în diabet a raportat că un aport mai mare de fructe a fost asociat cu reducerea glicemiei à jeun, sugerând că fructele pot face parte dintr-o alimentație sănătoasă atunci când sunt consumate corect. Totuși, alte date observaționale atrag atenția că excesul de fructe, chiar și atunci când încărcătura glicemică pare redusă, poate contribui la un aport mai mare de carbohidrați și la dezechilibre alimentare, mai ales dacă fructele înlocuiesc proteinele sau grăsimile sănătoase din dietă”, afirmă dr. Ispas.

Ce cantitate de pepene are voie să mănânce un diabetic

Prin urmare, întrebarea corectă nu este „pepenele este interzis?”, ci „cât pepene mănânc și în ce context?”. “Pentru majoritatea persoanelor cu diabet de tip 2, o porție de aproximativ 100–150 g de pepene poate fi inclusă într-o alimentație echilibrată. Aceasta înseamnă o felie mică sau aproximativ o cană de cuburi. Consumul unei cantități mari, mai ales pe stomacul gol, poate produce o creștere mai rapidă a glicemiei”, spune medicul.

Când este momentul ideal să mănânci pepene

O strategie practică este ca pepenele să fie consumat după masă. Consumul unei cantități mari de pepene ca și gustare izolată, mai ales seara sau pe stomacul gol, poate avea un impact glicemic mai mare la unele persoane.

“Dacă analizăm strict conținutul de carbohidrați, pepenele roșu are uneori valori ușor mai mici decât pepenele galben. Totuși, diferența este mică și nu schimbă fundamental recomandarea. Ambele variante pot fi consumate cu moderație. Alegerea dintre pepene roșu și pepene galben poate ține mai degrabă de preferință, toleranță individuală și răspuns glicemic personal”, explică dr. Sorina Ispas.

Pepenele roșu are și un conținut important de compuși bioactivi, în special licopen, un carotenoid cu rol antioxidant. O revizuire publicată pe PubMed Central discută compoziția pepenelui roșu și potențialele efecte ale licopenului asupra sănătății cardiovasculare și metabolice. Totuși, aceste beneficii nu anulează necesitatea controlului porției la pacienții cu diabet, mai precizează medicul.

Automonitorizarea glicemiei, calea de a observa ce nu îți face bine

Cea mai bună metodă pentru a ști dacă pepenele este bine tolerat rămâne automonitorizarea. Persoanele care își verifică glicemia pot măsura valoarea înainte de consum și apoi la 1–2 ore după masă. Pentru pacienții care folosesc senzori de monitorizare continuă a glicemiei, răspunsul este și mai ușor de observat. Astfel, recomandarea devine personalizată, nu doar teoretică.

Nu există fruct interzis, ci porții nepotrivite

“În concluzie, persoanele cu diabet de tip 2 pot consuma atât pepene roșu, cât și pepene galben. Nu există un fruct „interzis” în mod absolut, dar există porții nepotrivite. O porție de 100-150 g, consumată într-un context alimentar echilibrat, este o alegere rezonabilă pentru multe persoane cu diabet bine controlat. Diferența dintre pepenele roșu și cel galben este mai puțin importantă decât cantitatea, momentul consumului și combinația cu alte alimente. Pentru persoanele cu glicemii oscilante, tratament cu insulină, complicații metabolice sau obiective stricte de control glicemic, recomandarea trebuie individualizată împreună cu medicul diabetolog sau cu dieteticianul”, afirmă dr. Sorina Ispas.