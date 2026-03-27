VIDEO | Rețetele Juanitei | Tocană cu legume de primăvară/ Mâncărică tradițională cu prospături din piață

27 mart. 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food

În aceste zile cu soare cu dinți legumele noi încep să-și facă apariția. Am luat din piață cartofi noi, mazăre proaspătă și le-am combinat cu morcovii fracezi și alte legume pline de gust. E o tocană de legume, de post, sănătoasă și bună de nu te poți opri din mâncat. A trebuit să prelucrez o poză veche de tocană de legume, căci s-a topit atât de repede, încât n-am apucat să fotografiez farfuriile.

Ingrediente pentru tocana de legume

  • 50 de ml de ulei de măsline extravirgin
  • 1 ceapă
  • 1 praz
  • 2 morcovi
  • Jumătate de kg de cartofi noi
  • 1 cartof dulce
  • 200 g de boabe de mazăre proaspătă
  • 1 jumătate de ardei verde (era mare, dacă e micuț, unul întreg)
  • 2-3 roșii sau 100 de gr de bulion
  • Sare
  • Piper
  • Boia dulce.

Prepararea tocanei de legume

  • Spălăm și curățăm toate legumele.
  • Tăiem felii ceapa, prazul, ardeii, morcovii.
  • Facem cubulețe din cartofi și cartoful dulce.
  • Roșiile le băgăm la blender și le gătim cu sare, piper și câteva linguri de ulei cam 10 minute (dacă folosim bulion, e deja gătit).
  • Spălăm și scurgem boabele de mazăre.
  • Vom pune uleiul la încins cu ceapa, ceapa, prazul, ardeii, morcovii.
  • După ce s-au călit legumele punem cartofii și cartofii dulci. Îi acoperim cu apă (sau supă de legume dacă avem), sare, piper, boia și lăsăm totul la fiert.
  • După 10 minute adăugăm mazărea.
  • Peste încă 10 minute adăugăm și bulionul, sare, piper (dacă mai trebuie) mai dăm un clocot și stingem focul.
Servire

Punem lângă o felie de pâine, o salată, murături, chiar și câteva măsline.

Poftă bună!

