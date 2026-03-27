În aceste zile cu soare cu dinți legumele noi încep să-și facă apariția. Am luat din piață cartofi noi, mazăre proaspătă și le-am combinat cu morcovii fracezi și alte legume pline de gust. E o tocană de legume, de post, sănătoasă și bună de nu te poți opri din mâncat. A trebuit să prelucrez o poză veche de tocană de legume, căci s-a topit atât de repede, încât n-am apucat să fotografiez farfuriile.

Ingrediente pentru tocana de legume

50 de ml de ulei de măsline extravirgin

1 ceapă

1 praz

2 morcovi

Jumătate de kg de cartofi noi

1 cartof dulce

200 g de boabe de mazăre proaspătă

1 jumătate de ardei verde (era mare, dacă e micuț, unul întreg)

2-3 roșii sau 100 de gr de bulion

Sare

Piper

Boia dulce.

Prepararea tocanei de legume

Spălăm și curățăm toate legumele.

Tăiem felii ceapa, prazul, ardeii, morcovii.

Facem cubulețe din cartofi și cartoful dulce.

Roșiile le băgăm la blender și le gătim cu sare, piper și câteva linguri de ulei cam 10 minute (dacă folosim bulion, e deja gătit).

Spălăm și scurgem boabele de mazăre.

Vom pune uleiul la încins cu ceapa, ceapa, prazul, ardeii, morcovii.

După ce s-au călit legumele punem cartofii și cartofii dulci. Îi acoperim cu apă (sau supă de legume dacă avem), sare, piper, boia și lăsăm totul la fiert.

După 10 minute adăugăm mazărea.

Peste încă 10 minute adăugăm și bulionul, sare, piper (dacă mai trebuie) mai dăm un clocot și stingem focul.

Servire

Punem lângă o felie de pâine, o salată, murături, chiar și câteva măsline.

Poftă bună!