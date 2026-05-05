Polonia a decis să interzică temporar importurile de fructe și legume care conțin urme de pesticide interzise în Uniunea Europeană, într-o mișcare similară celei adoptate de Franța. Autoritățile de la Varșovia încearcă astfel să forțeze Comisia Europeană să aplice aceeași regulă la nivelul întregii Uniuni, informează Euractiv.

Decizia a fost oficializată printr-un regulament semnat de ministrul Agriculturii, Stefan Krajewski, și de ministrul Sănătății, Jolanta Sobierańska-Grenda. Actul interzice importurile de produse care conțin urme ale fungicidelor tiophanat-metil, carbendazim, benomil și ale erbicidului glufosinat.

La nivel european, instituțiile sunt deja în curs de a interzice reziduurile pentru trei dintre aceste substanțe, însă procesul nu este finalizat.

Protecție împotriva pactului cu Mercosur

Autoritățile poloneze susțin că măsura este necesară pentru a proteja fermierii locali de concurența considerată neloială din partea țărilor terțe. Decizia vine într-un moment sensibil, marcat de intrarea în aplicare provizorie a acordului comercial EU-Mercosur deal.

Modelul urmat este cel al Franței, care a adoptat o măsură similară în ianuarie, incluzând însă și un al cincilea pesticid, mancozeb. Ca și în cazul francez, interdicția poloneză nu este generală, ci vizează produse specifice, inclusiv fructe tropicale care nu sunt cultivate local, precum mango sau papaya.

În același timp, restricțiile nu se aplică uniform tuturor importurilor. De exemplu, utilizarea glufosinatului nu afectează în mod general cerealele destinate hranei animalelor, ci doar anumite produse, cum sunt cartofii.

De ce măsura ar putea avea un impact limitat

Fostul comisar european pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, consideră că impactul măsurii va fi limitat. Potrivit acestuia, produsele vizate ar putea intra în continuare pe piața unică europeană prin alte state membre, reducând spațiul pentru exporturile agricole poloneze.

Industria pesticidelor critică abordarea națională. Organizația CropLife Europe avertizează că astfel de restricții, introduse fără o justificare clară bazată pe risc, pot afecta funcționarea pieței unice și pot crea incertitudine în lanțurile de aprovizionare.

Deși Franța analizează extinderea interdicției la toate substanțele interzise în UE, durata limitată, de un an, a măsurilor adoptate de cele două state indică mai degrabă un demers politic decât unul structural.

Comisia Europeană a promis în ultimele luni că va extinde interdicțiile la mai multe substanțe. În februarie 2025, comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a anunțat intenția de a introduce principiul conform căruia pesticidele periculoase interzise în UE nu trebuie să reintre pe piață prin produse importate.

Aceeași poziție a fost reiterată ulterior de comisarul pentru sănătate, Olivér Várhelyi, inclusiv într-o propunere privind simplificarea normelor de siguranță alimentară.

Implementarea unei astfel de reguli la nivel european ridică însă întrebări legate de impactul asupra comerțului. Comisia așteaptă rezultatele unui studiu pe acest subiect, estimat pentru vara acestui an.