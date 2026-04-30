Prețurile produselor alimentare pe piețele en-gros din Bulgaria au scăzut în ultima săptămână, în special pe segmentul legumelor proaspete. Datele publicate de State Commission on Commodity Exchanges and Markets arată că majoritatea produselor de sezon s-au ieftinit, în timp ce unele articole, precum cartofii și ardeii, au înregistrat creșteri, scrie publicația bulgară Novonite.
Indicele prețurilor de piață a coborât cu 1,36%, până la 2,746 puncte, de la 2,784 puncte în săptămâna anterioară. Indicatorul are ca bază nivelul din 2005.
Cele mai mari scăderi s-au înregistrat la castraveți, care s-au ieftinit cu 20,65%, până la 1,72 euro/kg. Roșiile au coborât cu 19,32%, ajungând la 2,36 euro/kg, iar dovleceii s-au ieftinit cu 15,1%, până la 1,56 euro/kg. Și alte legume au avut corecții de preț: morcovii au scăzut cu 6,45% (0,58 euro/kg), varza cu 6,05% (0,66 euro/kg), iar ardeii verzi cu 1,75% (3,79 euro/kg).
Pe de altă parte, unele produse au urcat. Ardeii roșii s-au scumpit cu 6,38%, până la 3,79 euro/kg, cartofii au crescut cu 12,82%, la 0,55 euro/kg, iar salata verde s-a majorat cu 9,09%, până la 0,96 euro/bucată. Ceapa a avut o creștere marginală de 0,45%, ajungând la 0,56 euro/kg.
La fructe, evoluția a fost mixtă. Merele s-au scumpit cu 5,91% (1,30 euro/kg), iar lămâile cu 2,82% (2,10 euro/kg). În schimb, portocalele s-au ieftinit cu 3,17% (1,30 euro/kg), iar bananele cu 1,48% (1,50 euro/kg).
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți