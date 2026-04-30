Prețurile produselor alimentare pe piețele en-gros din Bulgaria au scăzut în ultima săptămână, în special pe segmentul legumelor proaspete. Datele publicate de State Commission on Commodity Exchanges and Markets arată că majoritatea produselor de sezon s-au ieftinit, în timp ce unele articole, precum cartofii și ardeii, au înregistrat creșteri, scrie publicația bulgară Novonite.

Indicele prețurilor de piață a coborât cu 1,36%, până la 2,746 puncte, de la 2,784 puncte în săptămâna anterioară. Indicatorul are ca bază nivelul din 2005.

Cele mai mari scăderi s-au înregistrat la castraveți, care s-au ieftinit cu 20,65%, până la 1,72 euro/kg. Roșiile au coborât cu 19,32%, ajungând la 2,36 euro/kg, iar dovleceii s-au ieftinit cu 15,1%, până la 1,56 euro/kg. Și alte legume au avut corecții de preț: morcovii au scăzut cu 6,45% (0,58 euro/kg), varza cu 6,05% (0,66 euro/kg), iar ardeii verzi cu 1,75% (3,79 euro/kg).

Pe de altă parte, unele produse au urcat. Ardeii roșii s-au scumpit cu 6,38%, până la 3,79 euro/kg, cartofii au crescut cu 12,82%, la 0,55 euro/kg, iar salata verde s-a majorat cu 9,09%, până la 0,96 euro/bucată. Ceapa a avut o creștere marginală de 0,45%, ajungând la 0,56 euro/kg.

La fructe, evoluția a fost mixtă. Merele s-au scumpit cu 5,91% (1,30 euro/kg), iar lămâile cu 2,82% (2,10 euro/kg). În schimb, portocalele s-au ieftinit cu 3,17% (1,30 euro/kg), iar bananele cu 1,48% (1,50 euro/kg).