Laptele prins de casă este unul dintre acele alimente simple, dar esențiale, care făceau parte din bucătăria tradițională românească. Preparat fără aditivi, fără culturi industriale și fără procese complicate, laptele prins se obținea din lapte proaspăt, lăsat să fermenteze natural. Rezultatul este un produs ușor acrișor, cu textură cremoasă, apreciat atât pentru gust, cât și pentru beneficiile digestive.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ce este laptele prins

Laptele prins este lapte fermentat natural, obținut prin acțiunea bacteriilor lactice prezente în mod natural în laptele crud sau adăugate indirect printr-un „starter” tradițional. În trecut, era consumat ca atare, alături de mămăligă, cartofi fierți sau pâine, dar era folosit și ca bază pentru alte preparate.

Ingrediente

Rețeta tradițională are la bază foarte puține ingrediente:

1 litru de lapte integral (ideal lapte de țară sau lapte pasteurizat, cu grăsime mai mare)

opțional: 1–2 linguri de lapte prins dintr-o tură anterioară sau smântână fermentată, pentru a grăbi procesul

Cum se face laptele prins. Rețeta pas cu pas

Laptele se pune la fiert și se lasă să clocotească 2-3 minute. Acest pas ajută la stabilizarea laptelui și la obținerea unei texturi mai uniforme.

După fierbere, laptele se lasă să se răcească până devine călduț. Temperatura ideală este cea suportată de deget (aproximativ 35–40°C).

Dacă se folosește lapte prins sau smântână dinainte, acestea se adaugă în laptele călduț și se amestecă ușor.

Vasul se acoperă cu un capac sau cu un prosop curat și se lasă la temperatura camerei, într-un loc ferit de curent, timp de 12-24 de ore. În bucătăriile tradiționale, oala era adesea învelită într-o pătură pentru a menține căldura constantă.

După ce laptele s-a prins și a căpătat consistență, se mută la frigider. Se consumă, de regulă, în 2–3 zile.

Cum îți dai seama că laptele „s-a prins”

Laptele prins corect are o textură uniformă, ușor cremoasă, și un gust plăcut acrișor. Dacă separarea zerului este excesivă sau gustul este prea înțepător, fermentarea a fost prea lungă sau temperatura prea ridicată.

Laptele prins este ușor de digerat, conține bacterii benefice pentru flora intestinală și nu necesită echipamente speciale sau ingrediente greu de găsit. Tocmai de aceea, revine tot mai des în bucătăriile moderne, ca alternativă la produsele lactate procesate.