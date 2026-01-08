După o lungă perioadă de excese, firești și previzibile, revenim pas cu pas în ritmul de dinainte. Și nu e revenire mai bună decât cea în care îți începi dimineața cu un mic dejun revigorant și totodată plăcut, plin de nutrienți dar și de gust.

Și cum iubim cu toții avocado și îl recomandă și specialiștii, așa cum recomandă și iaurtul, nici nu putea fi soluție mai bună decât aceea de a le uni. E suficient un blender și câteva mici adaosuri de gust și micul dejun e gata în timp record.

Iată mai jos o idee interesantă de a le prepara un mousse de avocado cu iaurt, adaptată pornind de la o propunere a revistei Fooby, un magazine editat de unul dintre cele mai mari lanțuri de retail din Elveția.

Ingrediente pentru 4 porții de mousse de avocado

2 fructe de avocado bine coapte, tăiate bucăți

4 linguri de iaurt, chiar în versiune vegană

1 lingură de migdale

2 linguri pudră proteică, opțional

2 linguri sirop de arțar sau miere

1 lingură suc de lămâie, pentru a împiedica oxidarea

2 linguri de apă

puțin müesli ca topping

Procedeu

Mixăm împreună avocado și toate celelalte și mixăm bine circa 2 minute.

Tranferăm în pahare sau boluri, lăsăm câteva minute și e gata de servit.

Distribuim deasupra câte puțin müesli în fiecare dintre pahare.