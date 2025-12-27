Iaurtul este unul dintre cele mai consumate produse lactate, apreciat pentru beneficiile sale asupra digestiei și pentru aportul de bacterii „bune”. Cu toate acestea, el se află și printre alimentele cel mai frecvent aruncate, adesea doar pentru că a trecut data inscripționată pe ambalaj. Este corect să îl aruncăm sau nu?

José Antonio Barroso, expert în siguranță alimentară, explică de ce iaurturile nu ar trebui aruncate automat atunci când depășesc data de consum preferabil și ce se întâmplă, de fapt, cu ele în timp, notează ABC.

Diferența dintre „data expirării” și „data de consum recomandată”

Un prim aspect important ține de înțelegerea corectă a etichetelor. De mai mulți ani, iaurturile nu mai afișează „data expirării”, ci „data de consum recomandată”. Aceasta nu indică un risc pentru sănătate, ci momentul până la care producătorul garantează calitatea optimă a produsului, gust, textură, aromă.

Într-un interviu acordat canalului de YouTube microbiotadesdecero, Barroso a fost întrebat direct: „Un iaurt expiră?” Iar răspunsul său a fost ferm: „Niciodată.”

Ce se întâmplă cu un iaurt consumat după data înscrisă pe ambalaj

Potrivit expertului, cel mai neplăcut lucru care se poate întâmpla unui iaurt consumat după data de consum preferabil este creșterea acidității. Acest fenomen este normal și apare deoarece bacteriile din iaurt continuă să se hrănească cu lactoza.

„Cu cât iaurtul devine mai acid, cu atât conține mai puțină lactoză, deoarece bacteriile o consumă. Dacă ajunge foarte acru, înseamnă că lactoza a fost aproape complet eliminată”, explică Barroso.

Din punct de vedere al siguranței alimentare, acest lucru nu este periculos. Diferența este una de gust, nu de siguranță. Pentru unele persoane, un gust mai acru este neplăcut și le face să creadă că produsul „s-a stricat”, în timp ce altele îl pot consuma fără probleme.

Faptul că în iaurt este lichid nu îmseamnă că e stricat

Într-un alt material video, expertul a adăugat că schimbările de consistență sunt, de asemenea, normale. Iaurtul este un coagul instabil, iar manipularea, transportul sau chiar vibrațiile pot determina separarea zerului.

„Zgomotul, mișcarea, manipularea pot face ca iaurtul să lase mai mult lichid. Însă acel lichid face parte din iaurt și nu indică alterarea sa”, subliniază Barroso.

Astfel, prezența lichidului la suprafață nu este un semn că iaurtul ar trebui aruncat, ci doar o modificare naturală a texturii.

Gestionarea corectă a alimentelor din frigider, utilă pentru reducerea risipei

Expertul atrage atenția și asupra importanței unei bune organizări a frigiderului, mai ales înainte de perioadele de vacanță, când mulți oameni încearcă să golească frigiderul pentru a evita aruncarea alimentelor.

Verificarea atentă a produselor și înțelegerea corectă a termenelor de consum pot contribui semnificativ la reducerea risipei alimentare și la economisirea banilor.

Când NU ar trebui consumat un iaurt

Chiar dacă data de consum preferabil a fost depășită, există totuși situații în care iaurtul nu trebuie consumat:

dacă ambalajul este umflat,

dacă miroase neplăcut sau diferit,

dacă prezintă mucegai,

dacă gustul este clar alterat.

În aceste cazuri, produsul trebuie aruncat, indiferent de data inscripționată.

Iaurtul nu expiră în sensul clasic al termenului. Depășirea datei de consum preferabil nu îl transformă automat într-un aliment periculos, ci doar poate duce la modificări de gust și textură. Înțelegerea acestui aspect ne ajută să fim mai responsabili, să reducem risipa alimentară și să consumăm alimentele în mod informat.

Așadar, înainte de a arunca un iaurt, verifică mirosul, aspectul și gustul. S-ar putea să descoperi că este încă perfect sigur pentru consum.