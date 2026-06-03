Fabrica Danone din București, una dintre cele mai performante unități de producție ale grupului la nivel european, a beneficiat de o nouă investiție de peste 10 milioane de euro. Compania a finalizat instalarea unei noi linii de ambalare destinată producției de iaurturi pentru mai multe piețe europene, inclusiv Bulgaria, Spania, Franța și Italia.

Investiția va permite creșterea capacității anuale de producție cu aproximativ 15%, de la 70.000 la 85.000 de tone.

Fabrica din București devine un centru regional tot mai important

Noua linie de ambalare contribuie la consolidarea rolului fabricii din București ca hub regional de producție pentru Danone. În prezent, unitatea deservește piața din România și alte 18 țări.

„Pentru noi fabrica din București este mai mult decât un spațiu de producție. Este locul în care, de peste 27 de ani, facem iaurt cu zâmbetul pe buze și ne mândrim cu calitatea produselor pe care le oferim consumatorilor din România și din Europa. Suntem deosebit de mândri că performanța atinsă de fabrica din București a reușit să atragă această nouă investiție de peste 10 milioane de euro, o recunoaștere a efortului, dedicării și profesionalismului tuturor colegilor noștri”, a declarat Bogdan Joița, Director Fabrică Danone România.

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Potrivit companiei, investiția creează premisele pentru dezvoltarea viitoare a unității și pentru consolidarea poziției acesteia în cadrul rețelei europene de producție.

Aproximativ 63 de milioane de litri de lapte românesc procesați anual

În fabrica din București sunt produse zilnic aproximativ 1,5 milioane de pahare de iaurt. În fiecare an sunt procesați circa 63 de milioane de litri de lapte proveniți de la 22 de ferme și 70 de gospodării partenere din România.

Reprezentanții companiei susțin că extinderea capacității de producție va avea efecte și asupra dezvoltării lanțului local de aprovizionare, prin consolidarea colaborării cu fermierii și producătorii români de lapte.

Investiții în sustenabilitatea fermelor românești

Danone anunță că, pe lângă investițiile în infrastructura industrială, continuă să susțină proiecte dedicate sustenabilității în sectorul zootehnic.

„Noua etapă de dezvoltare se aliniază strategiei Danone de a continua investițiile în România atât în soluții moderne, responsabile și eficiente, care răspund nevoilor consumatorilor, cât și în proiecte de sustenabilitate. Credem că viitorul industriei se construiește prin investiții locale și parteneriate pe termen lung cu fermierii români”, a declarat Cătălin Andreica, Director Achiziții Lapte Danone România.

Potrivit companiei, în ultimii trei ani au fost alocate peste 750.000 de euro pentru proiecte care vizează reducerea emisiilor de metan în fermele partenere, îmbunătățirea sănătății și bunăstării animalelor și susținerea unei producții locale de lapte pe termen lung.

Peste 25 de ani de activitate în România

Danone a intrat pe piața românească în 1996, prin achiziția fabricii de lactate Miorița din București. Primul iaurt a fost produs în 1999, după un amplu proces de modernizare și retehnologizare.

În prezent, compania procesează anual peste 65.000 de tone de lapte 100% românesc și comercializează pe piața locală mărci precum Activia, Actimel, Danonino și Danone, dar și produse pe bază de plante sub marca Alpro și produse de nutriție specializată precum Aptamil și Milupa.