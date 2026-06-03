Multe persoane încearcă să evite alimentele procesate, considerând că acestea sunt automat nesănătoase. Specialiștii în nutriție spun însă că lucrurile sunt mai nuanțate. Nu toate produsele procesate sunt la fel, iar unele pot aduce beneficii importante pentru sănătate și pot face mai ușoară respectarea unei alimentații echilibrate, potrivit VeryWellHealth.

Potrivit nutriționiștilor, diferența este dată de modul în care alimentul este procesat și de ingredientele adăugate în timpul acestui proces. În timp ce alimentele ultraprocesate sunt asociate cu efecte negative asupra sănătății, produsele minim procesate pot fi opțiuni nutritive și practice.

1. Fructele și legumele congelate

Fructele și legumele congelate sunt adesea privite cu suspiciune, însă specialiștii spun că sunt la fel de nutritive ca variantele proaspete.

„Fructele și legumele congelate sunt, de obicei, recoltate și congelate la maturitate maximă, ceea ce ajută la păstrarea nutrienților”, explică Lauri Wright, profesor asociat și director al programelor de nutriție din cadrul USF College of Public Health.

În plus, acestea sunt disponibile pe tot parcursul anului, rezistă mai mult timp și contribuie la reducerea risipei alimentare. Pot fi o soluție utilă mai ales pentru persoanele care au acces limitat la produse proaspete.

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2. Iaurtul și chefirul

Deși sunt considerate alimente procesate, iaurtul și chefirul sunt obținute prin fermentarea laptelui și oferă numeroși nutrienți valoroși.

„Iaurtul simplu și chefirul furnizează proteine, calciu și probiotice benefice care pot susține sănătatea intestinală”, spune Wright.

Cercetările sugerează că produsele lactate fermentate ar putea contribui și la reducerea riscului unor afecțiuni precum diabetul de tip 2, cancerul colorectal sau cancerul de sân.

Specialiștii recomandă alegerea variantelor naturale, fără adaos de zahăr, care pot fi aromatizate acasă cu fructe, scorțișoară sau semințe.

3. Unturile din nuci și semințe

Untul de arahide, untul de migdale sau cel de caju sunt alte exemple de alimente procesate care pot avea un loc într-o dietă echilibrată.

„Untul natural de migdale oferă proteine, grăsimi sănătoase și multă aromă”, explică Razan Hallak, dietetician în cadrul Ohio State University Wexner Medical Center.

O singură lingură de unt simplu de migdale conține aproximativ 3,5 grame de proteine și 1,65 grame de fibre, alături de minerale precum calciul și magneziul.

La cumpărare, este recomandat să alegi produse cu liste scurte de ingrediente, ideal doar nuci și puțină sare.

4. Hummusul și alte creme tartinabile pe bază de legume

Procesarea nu înseamnă neapărat pierderea valorii nutritive. Un exemplu este hummusul, preparat din năut, tahini, suc de lămâie, ulei de măsline și condimente.

„Hummusul este o gustare rapidă, bogată în proteine și fibre”, spune Hallak.

Și alte ingrediente, precum fasolea albă, ardeii copți sau vinetele, pot fi transformate în creme tartinabile bogate în nutrienți.

Potrivit specialistului, schimbarea formei unui aliment fără a-i modifica semnificativ valoarea nutritivă îl poate face mai accesibil și mai ușor de consumat.

5. Proteinele la conservă

Fasolea la conservă și peștele conservat sunt alte produse procesate pe care dieteticienii le recomandă.

„Fasolea la conservă este o sursă excelentă de fibre, proteine vegetale, fier și alți nutrienți”, afirmă Wright.

Peștele conservat poate reprezenta, la rândul său, o sursă practică și rapidă de proteine pentru mesele de zi cu zi.

Specialiștii recomandă alegerea variantelor cu conținut redus de sare și clătirea fasolei înainte de utilizare. În cazul peștelui, sunt preferate produsele conservate în apă sau în ulei de măsline.

Ce înseamnă, de fapt, un aliment procesat

Potrivit experților, termenul „procesat” nu ar trebui să fie privit automat ca un semnal de alarmă.

„Nu contează doar dacă un aliment este procesat, ci și modul în care este procesat și ce ingrediente sunt adăugate în timpul procesării”, explică Lauri Wright.

Unele alimente sunt procesate minim pentru a fi conservate mai bine, pentru a fi mai accesibile sau mai ușor de folosit. Altele sunt ultraprocesate și conțin cantități mari de zahăr, sare, grăsimi și aditivi.

Specialiștii recomandă verificarea etichetelor și a listei de ingrediente înainte de cumpărare și alegerea produselor cu formule cât mai simple