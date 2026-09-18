Groenlanda și Antarctica au pierdut împreună 11,3 trilioane de tone de gheață între 1979 și 2023, contribuind cu aproximativ 3,14 centimetri la creșterea nivelului mediu global al mărilor. Un nou studiu publicat în revista Scientific Data arată că cea mai mare parte a pierderilor este legată de accelerarea ghețarilor și de evacuarea gheții în oceane, notează Euronews.

O analiză internațională realizată în cadrul Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (IMBIE) oferă cea mai lungă evaluare bazată pe observații satelitare a evoluției calotelor glaciare din Groenlanda și Antarctica. Cercetătorii au combinat 42 de estimări independente provenite din 27 de misiuni satelitare.

Datele arată că pierderea de gheață a fost relativ redusă în anii 1970 și 1980 și până în prima parte a anilor 1990. Ulterior, ritmul a început să crească, iar cea mai accentuată accelerare a fost înregistrată în anii 2010.

84% din pierderea de gheață este legată de dinamica ghețarilor

Potrivit studiului, aproximativ 84% din pierderea de gheață dintre 1979 și 2023 a fost determinată de procese dinamice, în principal de accelerarea ghețarilor și de transportul unei cantități mai mari de gheață de pe uscat către ocean.

Restul de 16% este asociat cu modificarea bilanțului de masă de la suprafață, inclusiv topirea și schimbările în cantitatea de zăpadă acumulată.

- articolul continuă mai jos -

Apa oceanului mai caldă poate contribui la subțierea gheții de la baza și marginile ghețarilor. Pe măsură ce aceștia pierd masă și se deplasează mai repede spre ocean, cantitatea de gheață care ajunge în apă crește.

Un exemplu este ghețarul Jakobshavn din Groenlanda, unul dintre cei mai rapizi ghețari din lume. Potrivit cercetătorilor citați de Euronews și Associated Press, acesta se retrage în anumite perioade cu până la 50 de metri pe zi.

Pierderea gheții a ridicat nivelul mărilor cu peste 3 centimetri

Cele 11.309 miliarde de tone de gheață pierdute de cele două calote glaciare între 1979 și 2023 au contribuit cu 31,4 milimetri, adică aproximativ 3,14 centimetri, la creșterea nivelului mediu global al mărilor. Studiul estimează o incertitudine de ±1,6 milimetri.

Cifra reprezintă doar contribuția pierderii de gheață din Groenlanda și Antarctica. Nivelul mărilor este influențat și de alți factori, inclusiv dilatarea termică a apei pe măsură ce oceanele se încălzesc.

Cercetătorii estimează că fiecare centimetru suplimentar de creștere a nivelului mării poate expune anual între două și trei milioane de persoane la inundații costiere.

Groenlanda a pierdut peste 6.200 de miliarde de tone de gheață

Pentru Groenlanda, cercetătorii au extins analiza până în 1972. Calota glaciară a pierdut în total aproximativ 6.215 miliarde de tone de gheață între 1972 și 2023, iar 67% din această pierdere a fost asociată cu creșterea cantității de gheață evacuate prin ghețari.

În anii 2010, Groenlanda a pierdut în medie aproximativ 264 de miliarde de tone de gheață pe an, față de niveluri considerabil mai mici în deceniile precedente.

Pentru perioada 2020-2023, ritmul total al pierderii de masă din Groenlanda a scăzut la aproximativ 199 de miliarde de tone pe an. Cercetătorii spun însă că această încetinire a fost influențată de condiții meteorologice pe termen scurt și nu indică o schimbare a tendinței pe termen lung.

În Antarctica, acumulările neobișnuit de mari de zăpadă din partea de est a continentului au compensat temporar o parte din pierderile din regiunile mai vulnerabile, în special din Antarctica de Vest.

Echipa a utilizat 42 de estimări independente, provenite din 27 de misiuni satelitare

Cercetarea actuală combină observații provenite din altimetrie, gravimetrie și măsurarea fluxului ghețarilor. Echipa a utilizat 42 de estimări independente, provenite din 27 de misiuni satelitare. Pentru Antarctica, seria de date începe în 1979, iar pentru Groenlanda în 1972.

Autorii subliniază că reacția calotelor glaciare la încălzirea climatică poate avea întârzieri de ordinul deceniilor. Prin urmare, schimbările observate în prezent pot continua să influențeze pierderea de gheață și nivelul mărilor pentru mult timp.

Precizare privind cifra din titlu: unele publicații internaționale folosesc cifra de 12,5 trilioane de „tons”, exprimată în tone americane. Studiul științific publicat în Scientific Data raportează 11.309 miliarde de tone metrice, adică 11,3 trilioane de tone, pentru perioada 1979-2023.