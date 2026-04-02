O călătorie cu feribotul între Polonia și Suedia promite, la prima vedere, o experiență relaxantă, cu peisaje spectaculoase și o cină liniștită pe mare. În realitate, oferta culinară de pe feribotul Jantar Unity este generoasă, dar atmosfera amintește mai degrabă de un restaurant tip autoservire decât de un spațiu elegant.

Feribotul Jantar Unity operează pe ruta Świnoujście – Trelleborg, iar călătoria durează aproximativ șapte ore. La bord, pasagerii au acces la cabine, zone de relaxare și un spațiu dedicat servirii mesei. Totuși, cei care se așteaptă la o experiență rafinată ar putea fi dezamăgiți.

Restaurantul funcționează în regim de bufet suedez și autoservire, fără personal care să servească la masă. „Marile speranțe pentru o cină elegantă dispar rapid”, notează autorul articolului publicat de Fakt. Locul este descris mai degrabă ca „un bar bine aprovizionat” decât ca un restaurant clasic.

Cost suplimentar / Ce conține meniul

Un alt aspect important este costul. Chiar dacă pasagerii plătesc aproximativ 1.400 de zloți (1.700 de lei) pentru o călătorie dus-întors cu cazare în cabină, mesele nu sunt incluse.

- articolul continuă mai jos -

Micul dejun costă în jur de 39 de zloți (46-47 de lei), iar prânzul ajunge la 89 de zloți (106-108 lei). În schimb, cei care plătesc pentru masă au acces nelimitat la bufet.

Oferta culinară este variată și suficient de consistentă pentru majoritatea pasagerilor.

La micul dejun sunt disponibile preparate calde precum cârnați, ouă sau clătite, dar și mezeluri, brânzeturi, legume proaspete, cereale și pâine. Băuturile, inclusiv cafeaua, ceaiul și apa, sunt incluse în regim de consum nelimitat.

Prânzul continuă în același stil de bufet, cu preparate simple și sățioase: gulaș, sarmale, piept de pui în aluat, supă de ciuperci, cartofi, orez și diverse salate. La desert, pasagerii pot alege între mai multe tipuri de prăjituri.

Mâncare bună, dar fără rafinament

Deși mâncarea este descrisă ca fiind gustoasă și suficientă, nu se ridică la nivelul unei experiențe culinare rafinate. Preparatele sunt mai degrabă „clasice de cantină” decât feluri sofisticate. Totuși, diversitatea meniului și porțiile generoase asigură că nimeni nu pleacă flămând.

Experiența culinară de pe feribotul Jantar Unity este una practică și adaptată volumului mare de pasageri. Deși nu oferă lux sau servicii de tip restaurant, compensează prin varietate și acces nelimitat la mâncare.

Pentru cei care își doresc o experiență gastronomică sofisticată, așteptările trebuie ajustate. Pentru restul pasagerilor, însă, oferta de la bord este suficientă pentru o masă consistentă în timpul călătoriei.