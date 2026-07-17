Pofta de dulce nu trebuie să însemne și un vârf al glicemiei. Ce tip de ciocolată recomandă un endocrinolog

17 iul. 2026, Nutriție
Pofta de dulce nu trebuie să însemne și un vârf al glicemiei. Ce tip de ciocolată recomandă un endocrinolog
Sursa foto: Pexels
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Pofta de ceva dulce apare frecvent după-amiaza sau după cină, iar pentru multe persoane ciocolata este alegerea preferată. Totuși, nu toate variantele sunt la fel când vine vorba despre impactul asupra glicemiei. Un endocrinolog atrage atenția că există un detaliu esențial pe care mulți consumatori îl ignoră atunci când cumpără ciocolată neagră, conform publicației Parade.

Potrivit dr. Lucy Esteve, endocrinolog la Texas Diabetes and Endocrinology din Austin, menținerea unui nivel stabil al glicemiei este importantă pentru toată lumea, nu doar pentru persoanele cu diabet.

Fluctuațiile bruște ale glicemiei pot provoca pe termen scurt oboseală, amețeli, vedere încețoșată, tremur, dificultăți de concentrare sau iritabilitate. Pe termen lung, variațiile repetate ale glicemiei sunt asociate cu inflamația, afectarea vaselor de sânge și a nervilor, crescând riscul de boli cardiovasculare, accident vascular cerebral, neuropatie și diabet de tip 2. Unele studii au asociat oscilațiile mari ale glicemiei și cu un risc crescut de declin cognitiv.

Ce procent de cacao ar trebui să aibă ciocolata

Specialista spune că ciocolata neagră este o alegere mai bună decât cea cu lapte, deoarece conține mai multă cacao și mai puțin zahăr adăugat. Astfel, determină o creștere mai lentă și mai redusă a glicemiei.

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Totuși, simpla etichetă „ciocolată neagră” nu garantează acest beneficiu.

„Alegeți o ciocolată care conține cel puțin 70% cacao”, recomandă dr. Esteve. Produsele cu un procent mai mic de cacao conțin, de regulă, mai mult zahăr și pot produce creșteri mai mari ale glicemiei.

Cercetările arată că flavonoidele din cacao, compuși cu efect antioxidant și antiinflamator, pot contribui la îmbunătățirea sensibilității la insulină și la reducerea riscului de progresie a diabetului de tip 2.

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FOTO: Freepik

Cum poți mânca ceva dulce fără să îți crească rapid glicemia

Endocrinologul recomandă ca alimentele dulci să fie consumate împreună cu surse de proteine, fibre și grăsimi nesaturate. Această combinație încetinește absorbția zahărului și reduce variațiile glicemiei.

Un exemplu este asocierea fructelor de pădure cu iaurt, brânză și nuci. Fructele oferă dulceață naturală și fibre, iar nucile și produsele lactate adaugă grăsimi și proteine care încetinesc digestia carbohidraților.

De asemenea, dacă știi că vei avea poftă de desert după-amiaza, este mai bine să îl consumi imediat după masa de prânz decât ca gustare izolată câteva ore mai târziu.

Specialiștii subliniază că un stil de alimentație echilibrat nu presupune eliminarea completă a dulciurilor. Alegerea unor produse cu mai puțin zahăr și combinarea lor cu alimente bogate în proteine, fibre și grăsimi sănătoase poate reduce impactul asupra glicemiei și poate preveni senzația de „cădere” a energiei care apare după consumul de zahăr.

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