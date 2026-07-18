Apa este esențială pentru funcționarea organismului. Creierul, inima, rinichii și mușchii sunt alcătuiți în mare parte din apă, iar chiar și o deshidratare ușoară poate afecta concentrarea, nivelul de energie și performanța fizică. În plus, specialiștii atrag atenția că deshidratarea cronică poate favoriza apariția unor probleme de sănătate și poate accelera procesele de îmbătrânire.

Potrivit publicației Science Focus, hidratarea corectă nu înseamnă neapărat să bei cantități foarte mari de apă, ci să îți adaptezi consumul la nevoile organismului și să îl distribui uniform pe parcursul întregii zile.

Câtă apă ar trebui să bei zilnic

Nu există o cantitate care să fie potrivită pentru toată lumea. Necesarul de lichide diferă în funcție de vârstă, greutate, nivelul de activitate fizică, temperatură și starea de sănătate.

Ca recomandare generală, femeile au nevoie de aproximativ 2 litri de lichide pe zi, iar bărbații au nevoie de aproximativ 2,5 litri pe zi. Însă în zilele caniculare sau atunci când faci efort fizic intens, organismul pierde mai multă apă prin transpirație, iar necesarul de lichide crește.

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Specialiștii amintesc și că aproximativ 20% din aportul zilnic de apă provine din alimente, în special din fructe și legume bogate în apă, precum pepenele, castraveții, roșiile sau portocalele.

Ai nevoie de băuturi cu electroliți?

Pentru majoritatea oamenilor, răspunsul este nu. Electroliții, precum sodiul și potasiul, devin importanți în special în cazul antrenamentelor intense și de lungă durată, când organismul pierde cantități mari de apă prin transpirație. În condiții normale, o alimentație echilibrată furnizează suficienți electroliți, fără a fi nevoie de băuturi speciale.

Apa este cea mai recomandată băutură pentru hidratare, însă nu este singura care contribuie la aportul zilnic de lichide. Laptele poate menține hidratarea pentru o perioadă mai lungă datorită conținutului de proteine și electroliți. De asemenea, cafeaua, consumată cu moderație, nu provoacă deshidratare, deoarece efectul său diuretic este redus.

În cazul alcoolului, efectul de deshidratare apare în principal atunci când este consumat în cantități mari.

Nu aștepta să ți se facă sete

Specialiștii recomandă să bei apă în mod regulat pe parcursul zilei și să nu aștepți apariția senzației de sete. Setea apare atunci când organismul este deja ușor deshidratat.

O strategie simplă este să începi ziua cu un pahar cu apă și să consumi câte un pahar la mesele principale, completând aportul de lichide între mese.

Cum îți dai seama că nu ești suficient de hidratat

Senzația de sete nu este întotdeauna primul semn al deshidratării. Dar există și alte indicii care pot arăta că organismul are nevoie de mai multe lichide: urina este închisă la culoare, urinezi rar, de cinci ori sau mai puțin într-o zi sau te simți obosit și ai mai puțină energie decât de obicei.

Chiar și o pierdere de aproximativ 2% din masa corporală prin deshidratare poate afecta atât performanța fizică, cât și capacitatea de concentrare.

Se poate bea prea multă apă?

Da, deși situațiile sunt rare. Consumul unei cantități foarte mari de apă într-un interval scurt poate dilua concentrația de sodiu din sânge și poate provoca complicații serioase. Din acest motiv, specialiștii recomandă consumul moderat și constant de lichide pe parcursul zilei, în locul ingerării unor cantități mari de apă dintr-o dată.

Concluzia specialiștilor este că o hidratare eficientă nu presupune doar să bei multă apă, ci să adaptezi cantitatea la nevoile organismului. Pentru majoritatea oamenilor, apa, consumată regulat, împreună cu o alimentație bogată în fructe și legume, este suficientă pentru a menține un nivel optim de hidratare chiar și în perioadele cu temperaturi ridicate.