După o intervenție estetică (injectări cu acid hialuronic, botox, lifting facial, rinoplastie, liposucție, implanturi etc.), alimentația și hidratarea pot influența nivelul de inflamație, vindecarea și confortul, în perioada de recuperare. Dr. Corina David-Itu, medic specialist chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, a detaliat, într-un interviu pentru G4Food, recomandările generale. Pentru că cele exacte depind de procedură și de indicațiile chirurgului și au întotdeauna prioritate.

Fructele și legumele susțin procesul de regenerare

G4Food: Trebuie să urmez un regim alimentar înainte sau după procedura estetică recomandată?

Dr. Corina David-Itu: În general, nu este necesar să urmați un regim alimentar special înainte sau după o procedură estetică. Puteți avea o alimentație normală și echilibrată. Totuși, în cazul procedurilor cu biostimulatori de colagen, este benefic să aveți o dietă bogată în proteine și surse naturale de colagen, precum supa de oase, pielea și cartilajele de pui șoriciul de porc și gelatina alimentară – deoarece acestea susțin procesul de sinteză a colagenului nou în organism. De asemenea, aportul adecvat de vitamine și minerale, obținute din fructe și legume proaspete, contribuie la menținerea unei stări generale optime și la susținerea proceselor naturale de regenerare.

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Înainte de injecțiile cu botox evită cofeina

G4Food: Ce alimente sau băuturi ar trebui evitate înainte de injectări (botox, acid hialuronic)?

Dr. Corina David-Itu: În principiu, este recomandat să evitați consumul de băuturi care conțin cofeină sau teofilină, precum cafeaua și ceaiul negru, deoarece acestea pot face procedura ușor mai inconfortabilă. Totuși, acestea nu reprezintă o contraindicație absolută. Consumul de alcool, în schimb, ar trebui evitat înainte de procedură, deoarece alcoolul are efect vasodilatator și poate crește riscul apariției hematoamelor și vânătăilor după injectare.

G4Food: Există alimente care ajută la vindecarea mai rapidă după o procedură estetică?

Dr. Corina David-Itu: Nu există alimente specifice care să accelereze în mod direct procesul de vindecare. Cu toate acestea, o alimentație variată și echilibrată, inspirată din principiile dietei mediteraneene, poate susține recuperarea organismului și menținerea unei stări generale bune de sănătate.

După tratamentele estetice nu bea alcool

G4Food: Consumul de alcool sau cafeină influențează recuperarea după tratament?

Dr. Corina David-Itu: În ceea ce privește cafeina, se recomandă moderație în consum. Alcoolul, însă, ar trebui evitat cel puțin în primele trei zile după procedură, deoarece poate favoriza apariția echimozelor și poate crește riscul de vânătăi prin efectul său vasodilatator.

G4Food: Ce nivel de hidratare recomandați înainte și după procedură?

Dr. Corina David-Itu: Se recomandă menținerea unui nivel optim de hidratare, similar celui recomandat în mod obișnuit pentru un stil de viață sănătos, respectiv minimum doi litri de lichide pe zi. În această cantitate pot fi incluse apa și alte lichide neîndulcite, însă este de preferat să limitați consumul de băuturi cu cofeină, precum cafeaua și ceaiul negru.