Fără pâine, fără paste și fără număratul caloriilor: așa își descrie stilul alimentar Tiberio Ancora, fost fotbalist și specialist în nutriție sportivă cu o vastă experiență, inclusiv la clubul Napoli. Inspirat de alimentația omului paleolitic, nutriționistul mizează pe un regim simplu, bazat pe ingrediente naturale și neprocesate, transmite Mediafax.

Tiberio Ancora a adoptat această metodă alimentară cu mulți ani în urmă și recomandă axarea pe carne, pește, ouă, legume și fructe, eliminând complet carbohidrații rafinați.

Cele 5 reguli din dieta lui Tiberio Ancora