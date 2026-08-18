Fără pâine, fără paste și fără număratul caloriilor: așa își descrie stilul alimentar Tiberio Ancora, fost fotbalist și specialist în nutriție sportivă cu o vastă experiență, inclusiv la clubul Napoli. Inspirat de alimentația omului paleolitic, nutriționistul mizează pe un regim simplu, bazat pe ingrediente naturale și neprocesate, transmite Mediafax.
Tiberio Ancora a adoptat această metodă alimentară cu mulți ani în urmă și recomandă axarea pe carne, pește, ouă, legume și fructe, eliminând complet carbohidrații rafinați.
5 ouă pe zi: Specialistul consumă cinci ouă zilnic de aproximativ 15 ani și susține că acestea au fost acuzate pe nedrept de-a lungul timpului că ar fi dăunătoare pentru sănătate.
Fără carbohidrați rafinați: Pâinea și pastele sunt complet eliminate din meniul său zilnic. Ancora își obține necesarul de carbohidrați exclusiv din surse naturale, precum fructele și legumele.
Fără număratul caloriilor: Regimul se concentrează pe calitatea alimentelor și pe densitatea lor nutrițională, nu pe restricții calorice stricte.
Abordare personalizată: În activitatea sa cu sportivii de performanță, el își adaptează recomandările în funcție de constituția fiecăruia, analizând parametri precum masa musculară, nivelul de hidratare și rezistența fizică.
Mici excepții permise: Preparatele precum mozzarella sau pizza nu sunt complet interzise, dar sunt rezervate exclusiv pentru zilele de răsfăț („cheat days”), fără a face parte din rutina zilnică.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți