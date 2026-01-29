Ceaiul este asociat, de regulă, cu beneficii pentru sănătate, de la îmbunătățirea concentrării și a stării de spirit până la susținerea digestiei. Tocmai de aceea, ideea că această băutură ar putea avea și efecte mai puțin dorite pare greu de acceptat. Un studiu recent publicat în revista Science of the Total Environment aduce însă în discuție o problemă tot mai prezentă în cercetarea științifică, expunerea la microplastice, scrie The Telegraph.

În contextul îngrijorărilor legate de particulele microscopice de plastic, cercetători de la Universitatea din Birmingham au analizat peste 150 de băuturi, calde și reci, inclusiv sucuri carbogazoase, băuturi energizante, cafea și ceai. Rezultatele arată că ceaiul fierbinte conține cele mai ridicate niveluri de microplastice dintre toate băuturile testate.

Oamenii de știință continuă să studieze efectele acestor particule asupra sănătății. Unele cercetări le asociază cu inflamația, dereglările hormonale și problemele digestive, însă dovezile sunt încă incomplete.

Microplasticele din pliculețele de ceai și paharele de unică folosință

Originea pliculețului de ceai este plasată în anul 1908, când comerciantul american Thomas Sullivan trimitea mostre de ceai în săculeți de mătase. De-a lungul timpului, materialele au evoluat de la mătase la hârtie, apoi la nailon și bioplastic. Deși sunt practice, aceste pliculețe pot fi o sursă importantă de microplastice.

„Fragmente minuscule de plastic rezultate din degradarea materialelor plastice mai mari sau fabricate special pentru anumite produse, care se regăsesc în apă, aer, alimente și, din ce în ce mai des, în sângele și țesuturile umane”, explică Mohamed Abdallah, profesor de chimie a mediului la Universitatea din Birmingham.

Echipa coordonată de profesorul Abdallah a constatat că ceaiul fierbinte conține aproximativ 60 de particule de microplastic pe litru, adică în jur de 12–15 particule pe ceașcă. Prin comparație, un litru de băutură energizantă conține, în medie, 25 de particule, iar un litru de suc carbogazos, aproximativ 17. Temperaturile ridicate par să accelereze eliberarea microplasticelor din pliculeț în băutură.

Diferențe apar și în funcție de recipient. Ceaiul fierbinte servit într-un pahar de plastic de unică folosință conține, în medie, 22 de particule pe ceașcă, față de 14 particule atunci când este preparat într-o cană de sticlă.

Ce înseamnă acest lucru pentru sănătate

„În prezent, majoritatea studiilor despre microplastice și efectele lor asupra sănătății au fost realizate pe animale sau în modele de simulare a intestinului, iar acestea au arătat perturbări ale microbiomului intestinal”, spune dr. Sammie Gill, dietetician autorizat și purtător de cuvânt al Asociației Britanice de Dietetică.

Ea atrage atenția că unele cercetări ar putea fi afectate de contaminări sau rezultate fals pozitive, ceea ce lasă încă multe necunoscute. Totuși, acumularea treptată a microplasticelor în organe, sânge și țesuturi rămâne un motiv de îngrijorare.

Cum poate fi redus aportul de microplastice

Pentru a limita expunerea, profesorul Abdallah recomandă evitarea ceaiului servit în pahare de plastic, inclusiv a paharelor de carton care au un strat interior din plastic. „Alegeți o cană de sticlă sau ceramică”, spune acesta.

Dr. Sammie Gill sugerează „trecerea la ceai vrac sau utilizarea pliculețelor din hârtie care pot fi umplute acasă, cu șnur din bumbac”. Ea menționează branduri considerate fără plastic, precum Hampstead Tea și Dragonfly Tea.

Ceaiul și absorbția fierului

Gustul ușor amar și astringent al ceaiului este dat de taninuri, compuși cu efecte antiinflamatoare și antioxidante. În același timp, „se pot lega de fierul din anumite alimente, făcându-l indisponibil pentru absorbție în tractul digestiv”, explică dr. Gill. Fierul este esențial pentru transportul oxigenului, producerea de energie și funcția musculară.

Ceaiul negru conține, în general, cele mai mari cantități de taninuri. Ceaiurile verzi, albe și cele din plante au niveluri mai reduse, în funcție de calitate, procesul de oxidare și timpul de infuzare. Un studiu publicat în Journal of Human Nutrition and Dietetics arată că ceaiul afectează în principal absorbția fierului non-hem, de origine vegetală, cu impact mai ales la persoanele cu risc de deficit, precum femeile însărcinate și vegetarienii.

Pentru aceste categorii, cercetătorii recomandă consumul de ceai la cel puțin o oră după masă sau între mese. Asocierea alimentelor bogate în fier cu vitamina C poate ajuta absorbția, deși efectul este modest.

Cafeina, anxietatea și somnul

„Deși știm că poate fi benefică în cantități potrivite, dependența excesivă de cafeină poate crea probleme”, avertizează dr. Sammie Gill.

Ceaiul negru conține, de regulă, între 40 și 70 mg de cafeină pe ceașcă, iar ceaiul verde aproximativ 35 mg, în funcție de timpul de infuzare și concentrație. Cafeaua neagră ajunge la circa 95 mg per ceașcă. Pentru majoritatea adulților, un consum de până la 400 mg de cafeină pe zi este considerat sigur, echivalentul a aproximativ șase cești de ceai.

Depășirea acestei cantități „poate declanșa anxietate, iritabilitate și agitație”, spune specialista, iar consumul târziu afectează somnul. „Cafeina are un timp de înjumătățire de aproximativ 10–12 ore, ceea ce înseamnă că, dacă este consumată la prânz, o parte rămâne activă în organism aproape de miezul nopții”, explică ea.

Efecte digestive posibile

Ceaiul fierbinte poate calma, dar în anumite cazuri poate agrava refluxul gastric sau arsurile, deoarece cafeina stimulează secreția de acid gastric. Dovezile sunt însă mixte, iar reacțiile diferă de la o persoană la alta.

„Nu toți cei predispuși la simptome digestive trebuie să evite ceaiul, dar dacă apar probleme, variantele decofeinizate sau ceaiurile din plante pot fi o soluție”, spune dr. Gill. Taninurile consumate pe stomacul gol pot provoca greață, mai ales la persoanele cu un sistem digestiv sensibil. Infuzarea excesivă intensifică acest efect.

Pentru a face ceaiul mai blând cu stomacul, specialiștii recomandă adăugarea de lapte, consumul alături de o gustare și limitarea timpului de infuzare. Ceaiurile din ghimbir, mentă sau cele decofeinizate sunt, de regulă, mai bine tolerate.