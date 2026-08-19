De ce ne îngrășăm în vacanța de vară? Nu este vorba despre lipsa de voință, ci despre un alt ritm al vieții

19 aug. 2026, Nutriție
De ce ne îngrășăm în vacanța de vară? Nu este vorba despre lipsa de voință, ci despre un alt ritm al vieții
Sursa foto: Unsplash / Poojitha Prasad
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Cuprins
  1. Mâncatul continuu, principalul inamic al verii
  2. Cum să te bucuri de vară fără să te îngrași

Aperitivul din timpul verii rareori înseamnă doar o simplă bere. Problema reală apare odată cu ceea ce se află în spatele acesteia: o bere vine aproape mereu însoțită de măsline, cartofi prăjiți, nuci, brânzeturi, mezeluri sau pâine. Ulterior urmează prânzul, o înghețată după-amiaza, iar seara o cină lungă urmată de desert sau mai multe pahare de băutură, realatează ABC.

Așadar, surplusul de kilograme nu este cauzat de un singur aliment, ci de suma micilor decizii alimentare repetate zilnic. Alcoholul adaugă calorii, crește apetitul, favorizează alegerile alimentare nesănătoase, afectează calitatea somnului și îngreunează recuperarea fizică.

Mâncatul continuu, principalul inamic al verii

În timpul vacanței, orarul stabil al meselor dispare, lăsând loc „gustărelelor” neîntrerupte. Luăm micul dejun târziu, urmează un aperitiv, un prânz copios, o înghețată la plimbare și alte gustări la un film sau la o ieșire cu prietenii. Din acest motiv, mulți oameni nu mai simțim o senzație reală de foame în vacanță, deoarece nu se opresc din mâncat.

Mai mult, există o percepție greșită legată de efortul fizic:

  • O plimbare de o oră arde aproximativ 250–400 de calorii, în funcție de ritm și de persoană.

  • Un aperitiv complet cu băuturi, gustări și o înghețată depășește rapid numărul de calorii arse prin mers.

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Prin urmare, creșterea în greutate din vacanță nu este un eșec de voinței, ci o consecință directă a schimbării mediului și a rutinelor noastre.

Cum să te bucuri de vară fără să te îngrași

Nu este nevoie să renunți la înghețată sau să numeri obsesiv caloriile. Secretul constă în menținerea unei baze de obiceiuri sănătoase:

  • Activitate fizică zilnică: Menține un nivel ridicat de mișcare și continuă să faci 2-3 ședințe de antrenament de forță pe săptămână.

  • Alimentație echilibrată: Prioritizează alimentele proaspete la mesele principale.

  • Răsfăț cu măsură: Păstrează deserturile sau gustările procesate pentru momente speciale, în loc să le transformi într-un obicei zilnic.

  • Atenție la băuturi: Moderează sau elimină consumul de alcool și hidratează-te corespunzător.

  • Odihnă: Încearcă să păstrezi un orar relativ stabil de somn.

Vara nu ne îngrașă prin ea însăși; ceea ce se schimbă sunt deciziile, orarul și modul în care ne raportăm la mâncare. Corpul răspunde la ansamblul obiceiurilor noastre, nu la o singură bere sau o înghețată. Totul se rezumă la păstrarea echilibrului în majoritatea timpului.

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