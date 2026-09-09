Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) nu consideră că un nou studiu pe șobolani justifică reclasificarea glifosatului drept substanță cancerigenă. Evaluarea europeană nu este însă încheiată. EFSA urmează să analizeze implicațiile asupra riscului pentru sănătate.

Comitetul pentru evaluarea riscurilor din cadrul ECHA a analizat rezultatele unui studiu internațional coordonat de Institutul Ramazzini din Italia. Potrivit Euractiv, experții nu au identificat suficiente dovezi pentru modificarea actualei clasificări europene a glifosatului.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) are acum șase luni pentru a formula propria concluzie, potrivit euractiv.com. Decizia ECHA nu înseamnă că agenția a demonstrat că glifosatul nu poate provoca niciodată cancer. Concluzia este mai restrânsă: noile date nu justifică, în acest moment, clasificarea substanței drept cancerigenă în conformitate cu regulile europene.

Ce a descoperit studiul Institutului Ramazzini

Cercetarea care a declanșat reevaluarea a fost publicată în iunie 2025 în revista științifică Environmental Health. Experimentul a inclus 1.020 de șobolani Sprague-Dawley. Animalele au fost expuse la glifosat pur și la două erbicide pe bază de glifosat: Roundup Bioflow, utilizat în Uniunea Europeană, și RangerPro, comercializat în Statele Unite. Expunerea a început în timpul gestației și a continuat până la vârsta de 104 săptămâni. Cercetătorii au folosit trei doze: 0,5, 5 și 50 de miligrame pe kilogram de greutate corporală pe zi. Doza cea mai mică corespunde aportului zilnic acceptabil stabilit în Uniunea Europeană. Acesta este un prag toxicologic de referință, nu o măsurare a expunerii zilnice reale a consumatorilor.

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Autorii au raportat creșteri ale incidenței unor tumori benigne și maligne în mai multe organe. Printre acestea s-au aflat leucemii și tumori ale ficatului, tiroidei, pielii, rinichilor și sistemului nervos. Cercetătorii au susținut că rezultatele oferă dovezi privind efectele cancerigene ale glifosatului asupra animalelor de laborator. Totuși, un studiu pe animale nu stabilește singur dimensiunea riscului pentru oameni.

Studiul a fost contestat de alți specialiști

Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor (BfR) a publicat în 2025 o analiză preliminară a cercetării. Instituția a apreciat că experimentul este dificil de comparat cu studiile folosite anterior în procedurile de autorizare. Experții germani au observat că unele tipuri de tumori nu prezentau o relație clară între doză și efect. Ei au solicitat acces la datele brute și o analiză mai atentă a loturilor istorice de control.

În opinia preliminară a BfR, studiul nu justifica schimbarea evaluării glifosatului. Institutul a cerut însă analizarea completă a datelor la nivel european. Comisia Europeană a cerut ECHA și EFSA să obțină informațiile originale de la cercetători. Agențiile trebuie să compare noile rezultate cu toate dovezile disponibile, nu să evalueze studiul izolat.

Cele două agenții au responsabilități distincte. ECHA evaluează pericolul intrinsec al unei substanțe, respectiv capacitatea acesteia de a produce un efect nociv. EFSA analizează riscul: probabilitatea ca acel efect să apară la nivelurile și în condițiile reale de expunere. Evaluarea ia în calcul dozele, reziduurile din alimente și modul în care sunt utilizate produsele. Prin urmare, concluzia ECHA nu încheie procedura. EFSA trebuie să stabilească dacă studiul modifică evaluarea riscurilor pentru consumatori, operatorii agricoli sau alte persoane expuse.

Controversa privind clasificarea glifosatului continuă

În 2015, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) a clasificat glifosatul drept „probabil cancerigen pentru oameni”, în grupa 2A.

IARC a invocat dovezi limitate privind cancerul la oameni și dovezi suficiente din experimentele pe animale. Agenția precizează că această clasificare identifică un pericol. Ea nu arată probabilitatea ca o persoană să dezvolte cancer, care depinde de nivelul și durata expunerii.

ECHA a ajuns în 2017 și 2022 la o altă concluzie. Comitetul său a considerat că dovezile disponibile nu îndeplineau criteriile europene pentru clasificarea glifosatului drept cancerigen, mutagen sau toxic pentru reproducere.

Substanța rămâne însă clasificată în Uniunea Europeană drept produs care poate provoca leziuni oculare grave și este toxic pentru mediul acvatic pe termen lung.

Ce se întâmplă cu autorizarea în Uniunea Europeană

Glifosatul este aprobat ca substanță activă în Uniunea Europeană până la 15 decembrie 2033. Produsele care îl conțin trebuie autorizate separat de autoritățile fiecărui stat membru. Țările pot stabili restricții suplimentare, iar utilizarea nu este permisă fără respectarea condițiilor aprobării. Folosirea glifosatului pentru uscarea culturilor înaintea recoltării este interzisă în Uniunea Europeană.

Comisia Europeană poate reanaliza sau retrage aprobarea înainte de 2033 dacă apar dovezi științifice valide că substanța nu mai îndeplinește criteriile legale. Până la evaluarea EFSA, noua concluzie ECHA nu modifică automat condițiile de utilizare a erbicidului.