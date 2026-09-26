Italia are patru reprezentante în clasamentul extins, în timp ce Spania și Marea Britanie au câte trei baruri. Lista completă The World’s 50 Best Bars 2026 va fi anunțată pe 7 octombrie, la Milano, conform Euronews.

Europa este regiunea cu cele mai multe reprezentante în lista extinsă 51-100 a clasamentului The World’s 50 Best Bars 2026, cu 18 baruri incluse în selecția anunțată pe 25 septembrie. Italia are patru localuri în clasament, iar Spania și Marea Britanie câte trei.

Suedia și Grecia au câte două reprezentante, în timp ce Norvegia, Turcia, Franța și Irlanda au câte un bar.

Clasamentul este realizat pe baza voturilor unei academii formate din 800 de specialiști din industria barurilor și a băuturilor. O treime dintre votanți sunt barmani și proprietari de baruri, o treime sunt jurnaliști și autori specializați în băuturi, iar restul sunt experți internaționali în cocktailuri.

Fiecare membru al academiei nominalizează opt baruri, dintre care cinci din propria regiune și trei din alte regiuni ale lumii. Pentru a putea vota un local, acesta trebuie să fi fost vizitat de membrul academiei în ultimele 18 luni.

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Trei baruri europene intră pentru prima dată în clasament

Printre cele 18 baruri europene din lista 51-100 se află trei debutante: Bar Gabriel din Istanbul, Naked din Atena și Bar 1661 din Dublin.

Bar Gabriel ocupă locul 68 și marchează prima apariție a Turciei în această listă. Barul din Istanbul s-a deschis în urmă cu aproximativ un an și propune cocktailuri inspirate din ingrediente și preparate locale. Printre acestea se numără un cocktail cu sirop de künefe și vodcă de fistic, unul cu bitter Angostura și whisky de secară și un cocktail cu oregano, fenicul și absint.

Naked, din Atena, se află pe locul 76. Conceptul barului este construit în jurul ingredientelor „raw”, iar meniul include cocktailuri precum spicy mango paloma, Nkd-aiquiri cu banană și carob old fashioned.

Pe locul 98 se află Bar 1661 din Dublin, care reprezintă prima apariție a Irlandei în această ediție a listei. Barul este cunoscut pentru promovarea whisky-ului irlandez și propune inclusiv experiențe de degustare cu mai multe cocktailuri servite în porții mici.

Lista 51-100 include baruri din marile capitale europene

Cele 18 baruri europene din clasamentul extins sunt:

Tjoget, Stockholm, locul 51

Boadas, Barcelona, locul 52

Baba au Rum, Atena, locul 55

Freni e Frizioni, Roma, locul 62

Svanen, Oslo, locul 65

Salmon Guru, Madrid, locul 66

Bar Gabriel, Istanbul, locul 68Panda

& Sons, Edinburgh, locul 72

Three Sheets, Londra, locul 73

Naked, Atena, locul 76

Scarfes Bar, Londra, locul 77

Röda Huset, Stockholm, locul 83

Foco, Barcelona, locul 90

Gucci Giardino, Florența, locul 9

Drink Kong, Roma, locul 92

Little Red Door, Paris, locul 93

1930, Milano, locul 94

Bar 1661, Dublin, locul 98

Clasamentul complet The World’s 50 Best Bars 2026, care va include primele 50 de poziții, va fi anunțat la Milano, pe 7 octombrie.