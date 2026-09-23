Ce se află în spatele pâinii, brânzei, semințelor sau alimentelor pe care le găsim zi de zi pe masă? O nouă expoziție deschisă la Timișoara încearcă să răspundă la această întrebare și urmărește traseul hranei de la terenul agricol până la piețele internaționale.

Agricultura nu înseamnă doar câmpuri, recolte și munca fermierilor. În spatele unui aliment pe care îl cumpărăm din magazin se află o întreagă rețea de oameni, tehnologii, finanțări, decizii economice și piețe. Această lume mai puțin vizibilă este explorată în cadrul expoziției „Cinci hectare”, care se deschide joi, 24 septembrie, la ora 18:30, în spațiul FABER din Timișoara.

Proiectul urmărește drumul alimentelor de la fermă până la piețele internaționale și încearcă să explice ce se întâmplă cu produsele agricole înainte ca acestea să ajungă în farfuria consumatorului.

De ce „Cinci hectare”?

Titlul expoziției pornește de la o statistică importantă pentru agricultura românească. Potrivit datelor prezentate în cadrul proiectului, 90% dintre fermele din România au mai puțin de cinci hectare și lucrează împreună mai puțin de un sfert din suprafața agricolă a țării. În același timp, doar 1% dintre ferme controlează mai mult de jumătate din suprafața agricolă.

- articolul continuă mai jos -

Aceste cifre oferă punctul de plecare pentru o discuție mai amplă despre modul în care este organizată agricultura românească și despre cine are, în cele din urmă, controlul asupra terenurilor și al circuitului alimentar.

O piață de informații despre agricultura românească

„Cinci hectare” este prezentată ca o expoziție construită asemenea unei piețe de informații. În loc să vorbească despre agricultură doar prin statistici și grafice, proiectul pornește de la produse familiare: pâine, brânză, semințe și sol. Acestea devin puncte de plecare pentru explorarea unor rețele mult mai complexe, care leagă terenurile agricole din Banat de piețele din România și din afara țării.

Expoziția face parte din programul Design Signals și reprezintă o cercetare prin design dedicată agriculturii și sistemului agroalimentar. Sunt analizate teme precum tehnologia, datele, finanțarea și circuitul alimentelor.

Ce se întâmplă cu fermierul pe parcursul lanțului alimentar?

Una dintre concluziile cercetării este legată de modul în care riscurile și câștigurile sunt distribuite în sistemul agroalimentar. Fermierul poate suporta o parte importantă din riscurile producției: vremea, seceta, costurile, bolile culturilor sau variațiile recoltelor. Prețul final al produsului este însă influențat și de etapele care urmează după ieșirea produsului de pe teren.

Expoziția încearcă să facă vizibile aceste legături și să arate cum decizii luate la sute sau chiar mii de kilometri distanță de o fermă pot avea consecințe directe pentru omul care lucrează pământul.

De la câmpurile din Banat la piețele internaționale

Unul dintre obiectivele proiectului este să schimbe perspectiva asupra alimentelor pe care le consumăm. O pâine nu este doar făină, apă și drojdie. În spatele ei se află terenul pe care a fost cultivat grâul, fermierul care l-a produs, utilajele folosite, costurile de producție, transportul, procesarea și, în final, comercializarea. Același lucru se întâmplă în cazul brânzei, semințelor sau altor produse agricole.

Prin această abordare, expoziția încearcă să arate că farfuria consumatorului este ultima verigă a unui lanț mult mai lung.

Agricultura ajunge și în bucătărie

Proiectul nu se limitează la partea vizuală și documentară. La FABER va exista și o componentă culinară, prin care publicul va putea descoperi mai concret modul în care produsele agricole se transformă în hrană. Vor fi organizate ateliere, mese și alte activități dedicate preparării, conservării și consumului alimentelor.

Astfel, agricultura este privită nu doar prin prisma producției, ci și prin experiențele cotidiene ale oamenilor. De la semințe la ingrediente și de la ingrediente la preparate, proiectul urmărește întregul traseu al hranei.

Cultura poate aduce împreună domenii diferite

Oana Simionescu, directoarea FABER, spune că proiectul are și o dimensiune mai largă, care depășește simpla prezentare a agriculturii. „La FABER credem că rolul culturii nu se oprește la a reflecta lumea din jur, ci poate crea condițiile în care oameni, forme de cunoaștere și domenii care colaborează rareori ajung să se întâlnească și să lucreze împreună”, declară aceasta.

În acest spirit, expoziția aduce împreună cercetarea, designul, agricultura și gastronomia.

Opt designeri și o cercetare despre sistemul agroalimentar

Expoziția este curatoriată de Martina Muzi și are la bază cercetarea sociologului Norbert Petrovici, realizată împreună cu echipa FABER. La proiect participă și opt designeri și studiouri de design, care contribuie la modul în care informațiile despre agricultură sunt prezentate publicului.

Scopul este ca vizitatorii să poată înțelege mai ușor mecanismele care stau în spatele sistemului agroalimentar.

Ce program îi așteaptă pe vizitatori

Deschiderea expoziției are loc joi, 24 septembrie, de la ora 18:30, și va fi urmată de un concert susținut de Sena Dagadu. Sâmbătă sunt programate două tururi ghidate ale expoziției. Tot atunci va avea loc și o masă în cartier, organizată împreună cu Cooperativa Gugulandia, WeWilder by WWF și Alina Turdean. Programul include și un atelier de rețete și povești cu Alina Turdean, acompaniat muzical de Bogdan Cotârță Gruicin.

Pe parcursul expoziției vor fi organizate și alte discuții, ateliere, mese și tururi ghidate dedicate agriculturii și sistemului agroalimentar din România, informează Agerpres.

Când poate fi vizitată expoziția „Cinci hectare”

Expoziția „Cinci hectare” poate fi vizitată la FABER din Timișoara în perioada 24 septembrie – 15 noiembrie.

Programul de vizitare este:

miercuri – vineri: 14:00 – 20:00;

sâmbătă – duminică: 10:00 – 20:00.

Proiectul propune, în esență, o altă privire asupra alimentelor pe care le consumăm.

Înainte să ajungă pe raftul magazinului sau în farfuria noastră, pâinea, brânza, semințele și celelalte produse trec printr-un sistem complex în care agricultura, economia, tehnologia și comerțul sunt strâns legate.

Iar întrebarea pe care expoziția o lasă în urmă este una simplă: cât de multe știm, de fapt, despre drumul pe care îl parcurge mâncarea până să ajungă pe masa noastră?