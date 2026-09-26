Criza energetică provocată de războiul din Iran afectează puternic micile afaceri din zonele rurale ale Franței, unde prețurile la combustibili au crescut semnificativ. Brutăriile, firmele de catering și alte afaceri dependente de motorină și combustibil pentru încălzire își reduc costurile sau refuză lucrări pentru a face față facturilor, conform Euronews.

În Franța rurală trăiesc aproape 21 de milioane de oameni, aproximativ o treime din populația țării, iar zonele rurale reprezintă circa 90% din suprafața Franței. Creșterea prețurilor la energie afectează direct afacerile mici, care au mai puține posibilități de a absorbi costurile suplimentare.

În Saint-Just-en-Chaussée, o localitate cu aproximativ 6.000 de locuitori din departamentul Oise, efectele sunt vizibile inclusiv în brutării.

Un litru de combustibil a ajuns să coste aproape dublu

Kevin Luce își coace pâinea în două cuptoare alimentate cu combustibil pentru încălzire. Când a ales această soluție, costurile erau mai mici decât în cazul unor cuptoare electrice.

„La început era o afacere bună: un cuptor pe combustibil era mai ieftin de folosit decât unul electric, până când prețul a crescut cu 50%”, a declarat el.

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Ultima livrare, făcută cu două zile înainte de realizarea reportajului, a costat 2.200 de euro pentru 1.200 de litri. Cu șase luni înainte, brutăria plătise 2.100 de euro pentru 2.000 de litri.

Diferența de cost este suportată direct de companie, ceea ce limitează banii disponibili pentru salarii, investiții sau majorări salariale.

„Toate aceste cheltuieli excesive cu energia sunt bani pe care îi pierdem. Sunt salarii pe care nu le putem plăti, creșteri salariale pe care nu le putem acorda și investiții pe care nu le putem face”, a explicat antreprenorul.

Un proprietar de food truck refuză lucrările la distanță

Pentru Martial Realland, proprietarul unui food truck, soluția a fost să nu își mai umple rezervorul cu combustibil.

Anul trecut a comandat 1.500 de litri, pentru aproximativ 1.600 de euro. În prezent, spune el, prețul a ajuns la 1,80-1,90 euro pe litru, ceea ce face ca o nouă livrare să fie mult mai scumpă.

În plus, Realland a început să refuze comenzile care presupun deplasări pe distanțe mari, pentru a limita consumul de combustibil.

„De când m-am născut au existat mereu crize. Dar acum nu mai este suportabil”, a spus proprietarul food truck-ului.

Situația amintește de protestele „vestelor galbene”

Creșterea prețurilor la energie și combustibili readuce în atenție protestele „vestelor galbene” din Franța, izbucnite în toamna anului 2018 după majorarea taxelor pe carburanți.

Mișcarea a avut un sprijin important în zonele rurale și în localitățile aflate în jurul marilor orașe. Sunt comunități care resimt și în prezent puternic creșterea costurilor de transport și energie, în condițiile în care multe activități economice depind de mașini, motorină sau combustibili pentru încălzire.

Pentru micile afaceri din mediul rural, majorarea costurilor energetice se traduce astfel prin reducerea marjelor, limitarea investițiilor și, în unele cazuri, renunțarea la comenzi care nu mai sunt rentabile.