O familie din Toscana produce paste de 100 de ani

În satul Lari din Toscana, o familie produce paste de un secol, păstrând aceeași fabrică și un model de producție la scară redusă. Pastificio Martelli a ajuns la trei generații de producători și este cunoscut pentru pastele realizate din grâu italian și pentru ambalajul galben devenit emblematic, notează Mediafax Italia.

Povestea Pastificio Martelli a început în 1926, când frații Guido și Gastone Martelli au preluat fabrica de paste Catelani, locul în care învățaseră meserie. Producția de paste avea însă o tradiție mai veche în Lari, localitate din provincia Pisa, relatează publicația italiană La Repubblica.

Familia a sărbătorit în septembrie 2026 centenarul companiei, în cadrul unui eveniment organizat în Castelul din Lari. Cu această ocazie, ministrul italian al Agriculturii, Suveranității Alimentare și Pădurilor, Francesco Lollobrigida, le-a înmânat lui Dino și Mario Martelli o plachetă prin care familia a fost desemnată „Ambasadori ai calității”.

De la vânzarea din ușă în ușă la un brand cunoscut

După cel de-Al Doilea Război Mondial, afacerea a trecut treptat către generația următoare. În 1958, Mario Martelli a început să vândă pastele din ușă în ușă, ajungând în timp la aproximativ 2.000 de familii.

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În aceeași perioadă, piața pastelor se schimba rapid. Producătorii industriali începeau să domine sectorul, iar fabricile mari puteau realiza volume mult mai mari.

Familia Martelli a ales însă un alt drum. În loc să se mute într-o unitate mai mare și să crească producția, a decis să rămână la Lari și să păstreze un ritm de producție limitat, cu accent pe calitatea produsului.

Decizia a devenit una dintre principalele caracteristici ale companiei. Pastificio Martelli a rămas o afacere de familie, legată de localitatea în care a fost înființată.

Ambalajul galben a devenit simbolul companiei

Un alt element care a contribuit la identitatea brandului este ambalajul galben, introdus la începutul anilor ’70.

Designul a devenit în timp unul dintre cele mai ușor de recunoscut elemente ale produselor Martelli, într-o piață în care producătorii au mizat tot mai mult pe ambalaje și pe producția de masă.

Compania continuă să pună accent pe utilizarea grâului italian și pe legătura dintre produs, agricultori și teritoriul în care este fabricat.

„Grâul italian este un patrimoniu pe care trebuie să îl valorificăm, pentru că reprezintă o parte fundamentală a lanțului nostru de producție și a calității pe care sistemul italian este capabil să o ofere”, a declarat ministrul Francesco Lollobrigida la ceremonia organizată la Lari.

O pastă inspirată de Turnul din Pisa

Deși tradiția este elementul central al companiei, familia Martelli a introdus și produse noi.

Un exemplu este „Fusillo di Pisa”, lansat în 2013. Forma pastelor este inspirată de Turnul înclinat din Pisa. Data lansării, 13 februarie, face trimitere la un document din anul 1284 în care este menționat Peciolo, un brutar din Pisa asociat cu producția de paste.

Cu ocazia centenarului, familia a lansat și volumul „La famiglia Martelli. Cento anni di buona pasta”. Cartea reunește fotografii vechi, documente, ambalaje, articole de ziar și mărturii ale membrilor familiei și reconstruiește istoria companiei de-a lungul celor 100 de ani.

Povestea Pastificio Martelli este, astfel, legată de o decizie luată într-o perioadă în care industria alimentară se îndrepta tot mai mult către producția de masă: familia a preferat să rămână în satul în care a început afacerea și să păstreze producția la scară redusă.