Războiul din Orientul Mijlociu și efectele sale asupra pieței energiei ar putea avea consecințe directe asupra agriculturii mondiale. Un scenariu elaborat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) arată că scumpirea energiei și a îngrășămintelor, cauzată de perturbările din regiune, va reduce producția agricolă în 2026 și 2027 și va duce la creșterea prețurilor la principalele produse alimentare. Cele mai afectate vor fi statele cu venituri mici, unde agricultura este mai vulnerabilă la creșterea costurilor de producție.

Concluziile apar în raportul comun OECD-FAO privind perspectivele agriculturii mondial. Acestea se bazează pe un scenariu de risc care ia în calcul impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra economiei globale, prin creșterea prețurilor la energie și îngrășăminte. „În țările cu venituri mici, producția de cereale se va diminua cu 2,3% anul acesta și cu 1,7% în 2027. În țările cu venituri medii, această scădere va fi de 1-2%, în timp ce în statele bogate va rămâne sub 1%”, arată raportul.

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Potrivit autorilor, diferențele sunt explicate de faptul că țările mai sărace au rezerve financiare și logistice mai reduse, iar agricultura lor este mult mai sensibilă la creșterea costurilor cu energia și, mai ales, cu îngrășămintele.

Energiea și îngrășămintele, principalele surse de presiune

Scenariul analizat de OECD și FAO presupune o încetinire a economiei mondiale și o creștere puternică a prețurilor la energie. Astfel, energia ar urma să fie, în medie, cu 33% mai scumpă în 2026 decât în scenariul de bază și cu 10% mai scumpă în 2027.

În același timp, prețul îngrășămintelor este estimat să crească cu 29% în 2026 și cu 17% în 2027. Raportul arată că aceste costuri suplimentare vor determina fermierii să utilizeze mai puține îngrășăminte, ceea ce va afecta productivitatea agricolă. În plus, sunt anticipate ajustări în producție și în comerțul internațional, precum și modificări ale obiceiurilor de consum, conform Agerpres.

Grâul și porumbul, printre produsele care se vor scumpi

OECD și FAO estimează creșteri de preț pentru majoritatea materiilor prime agricole și pentru mai multe produse alimentare de bază. Potrivit raportului, prețul grâului ar urma să crească cu 4,5% în 2026 și cu peste 7% în 2027. Porumbul s-ar putea scumpi cu peste 3% în 2026 și cu aproape 7% în anul următor. În cazul orezului, majorările estimate sunt de peste 4% în 2026 și aproximativ 3% în 2027.

Raportul indică și creșteri pentru sectorul zootehnic. Carnea de vită ar putea deveni mai scumpă cu 1,5% în 2026 și cu 2,5% în 2027. La carnea de porc sunt estimate creșteri de aproximativ 2% în 2026 și de 4% în 2027, iar la carnea de pasăre de circa 3% și, respectiv, aproape 5%.

Țările sărace vor reduce consumul de produse de origine animală

Raportul avertizează că efectele nu se vor limita la producție și prețuri. În statele cu venituri mici, consumul de alimente ar putea stagna sau chiar să se reducă, în special în cazul produselor de origine animală. Experții OECD și FAO apreciază că populația din aceste țări se va orienta către alimente mai ieftine, în timp ce în economiile cu venituri medii și ridicate nivelul consumului alimentar nu ar urma să sufere modificări importante.

Agricultura mondială va continua să crească până în 2035

Pe termen lung, perspectiva rămâne pozitivă, în ciuda riscurilor pe termen scurt.

Raportul estimează că, până în 2035, valoarea producției agricole mondiale va crește cu 13,3%, până la aproximativ 4.010 miliarde de dolari. Cea mai mare creștere este așteptată în producția animală, unde avansul este estimat la 15,1%.

Producția vegetală ar urma să crească cu 12,5%, iar sectorul pescuitului și al produselor acvatice cu aproximativ 11%.

Veniturile agricultorilor vor crește inegal

OECD și FAO estimează că veniturile medii din agricultură vor crește cu aproximativ 9% la nivel mondial în următorul deceniu. Totuși, diferențele dintre statele bogate și cele sărace vor continua să fie foarte mari.

În economiile dezvoltate, venitul anual mediu din agricultură ar urma să crească de la 21.100 de dolari la aproximativ 22.155 de dolari în 2035. În schimb, în țările sărace din Africa subsahariană și sudul Asiei, veniturile medii ar urma să urce de la doar 930 de dolari la aproximativ 1.100 de dolari pe an.

Comerțul mondial cu produse agricole va continua să se extindă

Raportul arată că ponderea comerțului internațional cu produse agricole s-a majorat de la 16% în anul 2000 la aproximativ 22-23% în 2019 și s-a menținut la acest nivel în ultimii ani. Potrivit estimărilor, această pondere va rămâne relativ stabilă și în următorul deceniu. America Latină și Caraibe, în special Brazilia, Argentina și Paraguay, vor continua să fie principala regiune exportatoare de produse agricole.

În schimb, cele mai mari piețe de import vor rămâne economiile în curs de dezvoltare din sudul și sud-estul Asiei, precum India, Indonezia, Filipine, Thailanda și Vietnam.

Raportul estimează că până în 2035 importurile de alimente de bază vor crește cu 55% în Africa subsahariană și cu 34% în Orientul Mijlociu și nordul Africii. În același timp, deși productivitatea agricolă va continua să se îmbunătățească, emisiile de gaze cu efect de seră generate de agricultură sunt estimate să fie cu 6,5% mai mari decât în prezent.

Prețurile produselor agricole ar putea rămâne, în scenariul de bază, stabile sau chiar să scadă ușor până în 2035. Autorii raportului avertizează însă că această evoluție nu exclude noi perioade de volatilitate, generate de conflicte geopolitice, fenomene climatice extreme sau alte șocuri economice, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani.