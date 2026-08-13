Consiliul Concurenței a amendat 21 de companii cu 83,2 milioane de lei, echivalentul a 15,87 milioane de euro. Sancțiunile au fost aplicate pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale privind fixarea prețurilor semințelor și produselor pentru protecția culturilor, transmite Agerpres.

Autoritatea a constatat că Pioneer Hi-Bred România, Corteva Crop Solutions ROM, fosta DuPont România, și Maisadour Semences România au încheiat acorduri cu distribuitorii lor. Înțelegerile stabileau condițiile de vânzare sau revânzare a produselor către fermieri.

Prețurile erau stabilite prin contracte și vouchere

Producătorii și distribuitorii au fixat prețurile de revânzare prin prevederi contractuale și printr-un sistem de vouchere. Practicile vizau anumite semințe și produse pentru protecția culturilor comercializate în timpul campaniilor agricole.

În sistemul de vouchere, producătorii le ofereau direct fermierilor cupoane pe care erau menționate produsele eligibile și reducerile. Fermierii își puteau alege distribuitorul, însă prețul final fusese stabilit anterior între producător și distribuitor.

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Potrivit Consiliului Concurenței, mecanismul le permitea producătorilor să influențeze nivelul prețurilor de pe piață. Distribuitorii beneficiau, în schimb, de vânzări mai ușor de anticipat și, în anumite cazuri, de reduceri pentru participarea la campanie. „Nu suntem împotriva sistemului prin care se acordă vouchere, dar prețul recomandat de producător nu trebuie să se transforme, în practică, în preț fix, adică obligatoriu”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Acesta a explicat că distribuitorii trebuie să își stabilească independent prețurile de revânzare. Concurența dintre ei le-ar putea aduce fermierilor prețuri mai bune și reduceri suplimentare.

Amenzi de până la 17,9 milioane de lei

Amenzile aplicate companiilor sunt cuprinse între aproximativ 418.000 de lei și 17,9 milioane de lei. Au fost sancționate Pioneer, Corteva, Maisadour, Agrii, Agro-Est, Agroind, Agrotex, Alcedo, Ameropa, Biochem, Chemark, Diva Sol, Fertiagro, First Grain, Kwizda, Medicago, Merpano, Plantagro, Promat și Rodbun. Pe listă se mai află Moldova Farming Agricultura, Moldova Farming Nord și Comfert Agricultura, ca beneficiare ale divizării Moldova Farming.

Producătorii au primit amenzi calculate la procente mai mari din cifra de afaceri decât distribuitorii. Consiliul Concurenței a motivat diferența prin gradul mai ridicat de implicare al producătorilor, care ar fi inițiat mecanismul de fixare a prețurilor.

Agricover a obținut imunitate

Agricover a solicitat aplicarea programului de clemență și a primit imunitate la amendă. Programul permite unei companii implicate într-o înțelegere anticoncurențială să evite sau să obțină reducerea sancțiunii dacă furnizează informații relevante autorității.

Alte 15 dintre cele 21 de companii sancționate au recunoscut încălcarea Legii concurenței și au beneficiat de diminuarea amenzilor. Este vorba despre Pioneer, Corteva, Maisadour, Agroind, Agrotex, Alcedo, Ameropa, Biochem, Chemark, Diva Sol, First Grain, Kwizda, Moldova Farming, Promat și Rodbun.

În cazul Monsanto România și al distribuitorilor săi, Consiliul Concurenței nu a găsit suficiente dovezi care să arate că prețurile recomandate de producător au funcționat ca prețuri obligatorii pentru fermieri.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii. Amenzile constituie venituri la bugetul de stat, iar ANAF se ocupă de punerea în aplicare a sancțiunilor.