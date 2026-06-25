Seceta continuă să afecteze agricultura românească, iar fermierii din județul Bihor au depus deja primele solicitări de despăgubire pentru culturile compromise în acest an. Potrivit Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) Bihor, cererile vizează 958 de hectare de teren agricol din zece unități administrativ-teritoriale.

Solicitările au fost anunțate joi, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, de directorul executiv adjunct al DAJ Bihor, Ștefan Marius Francisc.

Suprafețele afectate sunt în prezent monitorizate și evaluate pentru stabilirea pagubelor și a necesarului de sprijin financiar.

Ajutorul european, considerat insuficient

Anunțul vine la doar câteva zile după ce Comisia Europeană a aprobat un sprijin de 14,8 milioane de euro pentru România, destinat fermierilor afectați de seceta severă din 2025. Directorul adjunct al DAJ Bihor consideră însă că suma este prea mică în raport cu amploarea pierderilor.

„Datorită informărilor făcute către Uniunea Europeană, la începutul acestei săptămâni, luni, țării noastre i s-au alocat despăgubiri în valoare de 14,8 milioane de euro pentru efectele secetei din anul 2025. Această sumă este o picătură într-un ocean. Ca o comparație, în anul 2024, valoarea despăgubirilor acordate în județul Bihor a fost de două milioane de euro pentru secetă. Deci acum 14,8 milioane de euro pentru o țară întreagă este o sumă destul de mică. Desigur, statul membru are posibilitatea să suplimenteze cu până la 500% această sumă alocată la hectar”, a declarat Ștefan Marius Francisc.

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Comisia Europeană permite statelor membre să completeze fondurile europene cu resurse din bugetele naționale, pentru a crește valoarea despăgubirilor acordate agricultorilor.

Peste 32.000 de hectare au fost afectate anul trecut

Datele Direcției pentru Agricultură Județeană arată amploarea fenomenului din ultimii ani. Potrivit raportului instituției pentru anul 2025, au fost înregistrate 5.048 de solicitări privind evaluarea pagubelor produse de fenomenele climatice, suprafața totală afectată ajungând la 32.028 de hectare.

Specialiștii avertizează că fenomenele meteorologice extreme reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru agricultura județului, culturile de câmp fiind puternic dependente de cantitatea de precipitații.

Fermierii își schimbă strategiile

Schimbările climatice au început să modifice și structura culturilor agricole din Bihor. Tot mai mulți fermieri aleg culturile de toamnă și cerealele păioase, care valorifică mai bine rezervele de apă acumulate în sezonul rece și sunt mai puțin expuse secetei din timpul verii.

În schimb, culturile de primăvară au înregistrat în ultimii ani producții mai mici și pierderi importante din cauza lipsei precipitațiilor. În paralel, au crescut suprafețele cultivate cu plante furajere, precum lucerna și trifoiul, iar sectorul legumicol continuă să se dezvolte prin programele de sprijin pentru spații protejate.

În prezent, în județul Bihor sunt înscriși 244 de legumicultori care beneficiază de ajutorul de minimis destinat acestui sector.

Un județ cu un potențial agricol important

Bihorul dispune de una dintre cele mai întinse suprafețe agricole din vestul României. Județul are 320.191 de hectare de teren arabil, 111.085 de hectare de pășuni și 38.047 de hectare de fânețe.

Suprafața plantațiilor permanente include 2.264 de hectare de vii și 5.776 de hectare de livezi, dintre care 279 de hectare sunt cultivate cu arbuști fructiferi. În acest context, evoluția secetei și eficiența măsurilor de sprijin financiar rămân esențiale pentru menținerea producției agricole și a veniturilor fermierilor din județ.