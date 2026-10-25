G4Food vă prezintă „Radar G4Food”, retrospectiva săptămânală a celor mai importante evenimente din retail, industria alimentară, HoReCa și agricultură.

În fiecare duminică puteți găsi informațiile importante din aceste domenii, de la piața de investiții, ce se întâmplă cu marile companii sau schimbări notabile în comerțul internațional. De asemenea, aflați despre ce probleme pot afecta producția alimentară.

Carrefour, lovit de protestele violente din Franța / 50 de magazine afectate și pierderi potențiale de până la 200 de milioane de euro

Grupul francez Carrefour și-a revizuit în scădere estimările de profit pentru acest an, după ce protestele și actele de violență din Franța au afectat activitatea magazinelor sale. Aproximativ 50 de unități au fost vizate direct de incidente, unele fiind jefuite sau avariate, iar altele au fost închise preventiv, relatează Mediafax, care citează CNBC și Reuters. Acțiunile Carrefour au scăzut miercuri cu 12% la Bursa din Paris, notează CNBC.

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DN Agrar cumpără cultivatorul de salată și busuioc Panorganic Vitavit / Tranzacția, evaluată la 750.000 de euro

DN Agrar Group, cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, a semnat documentele pentru achiziția etapizată a companiei Panorganic Vitavit, din județul Arad, care cultivă salată și busuioc în sere. Tranzacția are o valoare inițială de 750.000 de euro și presupune preluarea integrală a societății în două etape, dacă va fi exercitată opțiunea de cumpărare a participației rămase, potrivit Economica.net.

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Coca-Cola, Nestlé și Danone schimbă etichetele sticlelor din plastic după trei ani de negocieri cu UE

Coca-Cola, Nestlé și Danone vor modifica mesajele despre reciclare de pe sticlele din plastic comercializate în Uniunea Europeană, după trei ani de discuții cu autoritățile europene. Formulările actuale, care pot lăsa impresia că întregul ambalaj este realizat din plastic reciclat, vor fi înlocuite cu mesaje care precizează că dopul și eticheta sunt exceptate. Măsurile vin în urma unor investigații privind posibile afirmații ecologice înșelătoare.

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Hambar, platforma care aduce producătorii locali la ușa cumpărătorilor / Peste 4.000 de produse de la mai mult de 200 de producători, disponibile la lansare

Hambar, noua platformă dedicată producătorilor locali, se lansează în România cu misiunea de a face produsele locale mai simplu de descoperit, cumpărat și livrat, indiferent de locul în care se află producătorul sau cumpărătorul. Platforma pornește cu peste 200 de producători și peste 4.000 de produse din toată țara și construiește un circuit complet, de la selecția producătorului până la livrarea produsului la ușa clientului.

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GALERIE FOTO | Tot mai multe afaceri din HoReCa ajung la vânzare, spun autoritățile din Iași: „Problema nu ține de calitatea produselor oferite, ci mai ales de lipsa consumatorilor” / OMD-ul local, la un pas să devină funcțional

Caravana HORA, proiect al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România, a fost lansată la finalul anului 2025 și se desfășoară pe parcursul anului 2026 în 12 orașe din țară. Inițiativa urmărește să creeze un dialog direct între antreprenorii din industria ospitalității și reprezentanții autorităților de control și reglementare, inclusiv ANPC, ANAF și ANSVSA.

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FOTO | Un lanț de restaurante cu preparate mexicane intră în România. Burrito Madre investește 400.000 de dolari în primul restaurant și vizează 20 de locații în cinci ani

Burrito Madre, un lanț de restaurante cu preparate de inspirație mexicană, intră pe piața din România pe 26 octombrie, odată cu deschiderea primei locații în Mega Mall București. Compania, fondată în Serbia în 2014 și parte din grupul american Street Guys Hospitality, investește aproximativ 400.000 de dolari în restaurantul din Capitală și vizează deschiderea a 20 de unități în România în următorii cinci ani.

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Producția de mozzarella, în pericol din cauza protestelor din Italia / Un milion de litri de lapte au rămas neprocesați, iar fermierii ajung să-l dea animalelor

Producția celebrei Mozzarella di Bufala Campana, una dintre specialitățile emblematice ale Italiei, este afectată de greva transportatorilor din sudul țării. Aproximativ un milion de litri de lapte de bivoliță nu au putut fi procesați într-o singură zi, după ce blocajele au împiedicat transportul materiei prime către fabricile de brânzeturi. În unele ferme, crescătorii au ajuns să folosească laptele nepreluat pentru hrănirea animalelor, potrivit Mediafax, care citează Associated Press.

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