UPDATE | Coca-Cola, Nestlé și Danone schimbă etichetele sticlelor din plastic după trei ani de negocieri cu UE / Ce vor scrie despre dop și reciclare / Anunțul oficial al Comisiei Europene

22 oct. 2026, Retail
UPDATE | Coca-Cola, Nestlé și Danone schimbă etichetele sticlelor din plastic după trei ani de negocieri cu UE / Ce vor scrie despre dop și reciclare / Anunțul oficial al Comisiei Europene
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Cuprins
  1. Ce alte mesaje vor fi schimbate pe etichete
  2. Coca-Cola și Nestlé au început deja să aplice unele măsuri

Coca-Cola, Nestlé și Danone vor modifica mesajele despre reciclare de pe sticlele din plastic comercializate în Uniunea Europeană, după trei ani de discuții cu autoritățile europene. Formulările actuale, care pot lăsa impresia că întregul ambalaj este realizat din plastic reciclat, vor fi înlocuite cu mesaje care precizează că dopul și eticheta sunt exceptate. Măsurile vin în urma unor investigații privind posibile afirmații ecologice înșelătoare, potrivit G4Media.

UPDATE | Comisia Europeană salută deciziile Coca-Cola, Nestlé și Danone de a modifica mesajele despre reciclarea sticlelor din plastic

Comisia Europeană salută angajamentele asumate de Coca-Cola, Nestlé și Danone pentru modificarea mesajelor privind reciclarea sticlelor din plastic, în urma dialogului cu autoritățile europene de protecție a consumatorilor. Potrivit unui comunicat publicat pe 22 octombrie 2026, modificările urmăresc să le ofere consumatorilor informații clare și corecte despre compoziția și reciclabilitatea ambalajelor.

Pe lângă înlocuirea mesajului „Sunt o sticlă fabricată din plastic 100% reciclat” cu „Această sticlă este 100% reciclată, cu excepția capacului și a etichetei”, companiile s-au angajat să revizuiască și îndemnul „Reciclează-mă din nou”, care va deveni „Reciclează-mă”.

Comisia precizează că firmele trebuie să se asigure că nici imaginea de ansamblu a etichetei, nici celelalte mesaje sau simboluri ecologice folosite în marketing nu induc în eroare consumatorii cu privire la beneficiile pentru mediu ale sticlelor din plastic. Aceleași angajamente trebuie respectate și în campaniile digitale, inclusiv pe site-uri și pe rețelele sociale.

Coca-Cola și Nestlé au implementat deja o parte dintre măsuri, în special în campaniile digitale. Dialogurile cu cele două companii s-au încheiat în iunie 2025, respectiv februarie 2026.

Aplicarea angajamentelor va fi monitorizată de autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor, care pot interveni dacă firmele nu își respectă obligațiile. Comisia Europeană și rețeaua CPC iau în calcul și colaborarea cu asociațiile din industria îmbutelierii, pentru ca regulile să fie aplicate uniform pe piața unică.

Demersul a pornit de la o alertă emisă în noiembrie 2023 de Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC), privind afirmațiile ecologice folosite de companiile care comercializează sticle din plastic în Uniunea Europeană. În urma dialogului coordonat de Comisia Europeană și de autoritățile naționale, angajamentele propuse au fost evaluate în raport cu legislația europeană privind protecția consumatorilor și practicile comerciale înșelătoare.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Gigantul băuturilor răcoritoare Coca-Cola și grupurile alimentare Nestlé și Danone au acceptat să își revizuiască mesajele promoționale despre reciclare, în urma unui dialog coordonat de Comisia Europeană și Rețeaua de Cooperare pentru Protecția Consumatorului (CPC).

Astfel, mesajul de tipul „Sunt o sticlă din plastic 100% reciclat” va fi înlocuit cu formularea „Această sticlă este 100% reciclată. Cu excepția dopului și a etichetei”.

Ce alte mesaje vor fi schimbate pe etichete

Modificările vizează și îndemnul „Reciclează-mă din nou”, care va deveni „Reciclează-mă”. Schimbarea urmărește să evite impresia că ambalajul a fost deja reciclat sau că poate fi transformat la nesfârșit într-o nouă sticlă.

Investigațiile au fost declanșate după o alertă emisă în noiembrie 2023 de Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC). În urma verificărilor, autoritățile europene au concluzionat că unele dintre afirmațiile ecologice utilizate de cele trei companii puteau induce consumatorii în eroare.

Pentru a respecta legislația Uniunii Europene privind protecția consumatorilor și normele care vizează practicile de tip greenwashing — prezentarea înșelătoare a produselor sau activităților drept mai prietenoase cu mediul —, companiile și-au asumat o serie de angajamente referitoare la etichetare și comunicarea de marketing.

Coca-Cola și Nestlé au început deja să aplice unele măsuri

Potrivit Comisiei Europene, Coca-Cola și Nestlé au început deja să pună în aplicare o parte dintre angajamente, în special în comunicarea online.

Respectarea integrală a măsurilor va fi monitorizată de autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor, care pot aplica sancțiuni în cazul în care companiile nu își îndeplinesc obligațiile asumate.

În paralel, Comisia Europeană intenționează să discute cu întreaga industrie a îmbuteliatorilor, pentru a se asigura că regulile sunt aplicate în mod uniform tuturor companiilor de pe Piața Unică.

Dialogul oficial care a dus la aceste angajamente a fost coordonat de Comisia Europeană și Rețeaua de Cooperare pentru Protecția Consumatorului (CPC), sub conducerea Agenției Suedeze pentru Consumatori și a Autorității Maghiare pentru Concurență.

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