Un nou spațiu de street food se deschide în Sectorul 6: Food truck-uri și activități pentru copii în fiecare weekend / Intrarea este gratuită

24 oct. 2026, HoReCa
Un nou spațiu de street food se deschide în Sectorul 6: Food truck-uri și activități pentru copii în fiecare weekend / Intrarea este gratuită
Bucharest Street Food Festival / Foto: Facebook
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Un nou spațiu dedicat street food-ului și petrecerii timpului liber se deschide pe 6 noiembrie în Sectorul 6 din București. Piața Urbană 6 va funcționa în fiecare weekend, până pe 4 aprilie, cu food truck-uri, cafea de specialitate, muzică și activități pentru copii, conform paginii oficiale de Facebook a evenimentului.

Piața Urbană 6 își deschide porțile pe 6 noiembrie, în incinta Magic Summer Waves, pe Drumul Taberei 115, lângă Parcul Drumul Taberei. Organizatorii anunță un spațiu de întâlnire pentru locuitorii din Sectorul 6, dar și pentru cei din alte zone ale Capitalei și din Ilfov, cu acces gratuit.

Conceptul pune accent pe mâncarea stradală, cu food truck-uri cunoscute de la festivaluri, cafea de specialitate, băuturi și muzică asigurată de DJ. Evenimentul este gândit pentru vizitatorii care vor să petreacă timpul în aer liber sau alături de familie și prieteni, în funcție de vreme.

Piața Urbană 6 va fi deschisă vinerea între orele 14:00 și 22:00, sâmbăta între 11:00 și 22:00, iar duminica între 11:00 și 20:00. Programul anunțat acoperă perioada 6 noiembrie 2026 – 4 aprilie 2027.

Activități gratuite și ateliere pentru copii

O componentă importantă a proiectului este zona dedicată copiilor, pentru care organizatorii pregătesc activități atât în interior, cât și în exterior.

Programul de animație include jocuri, concursuri, dansuri, pictură pe față și modelarea baloanelor. La Kids Corner, copiii vor avea la dispoziție fișe de colorat și jocuri, iar atelierele creative vor include activități precum pictura pe nisip, realizarea de slime și pictura pe frunze.

Animația pentru copii va fi disponibilă vinerea între orele 14:00 și 18:00, iar sâmbăta și duminica între 12:00 și 18:00. Participarea la activitățile de animație este gratuită, în timp ce atelierele creative vor fi contra cost.

Accesul în Piața Urbană 6 este gratuit. Spațiul se află pe Drumul Taberei 115, în incinta Magic Summer Waves, în apropierea Parcului Drumul Taberei.

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