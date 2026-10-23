O firmă din Galați, fondată în 2017 de Marian Telioacă, produce miere de albine destinată exclusiv piețelor externe. Antreprenorul a pornit afacerea cu obiectivul de a vinde miere românească ambalată la borcan, într-o piață în care mulți comercianți vând produsul în vrac, la butoi.

Marian Telioacă a început afacerea după aproximativ 20 de ani de experiență profesională în companii mari, însă într-un domeniu nou pentru el. Primii ani au fost dificili, inclusiv din cauza schimbărilor de parteneri și a lipsei de experiență în dezvoltarea unui business orientat către export.

„A fost greu primii ani, a fost foarte dificil. Nu știam pe ce direcție să mergem, nu aveam antrenament în direcția asta”, a spus antreprenorul pentru G4Food.

Târgurile internaționale, un pas important în dezvoltarea afacerii

Un rol important în dezvoltarea companiei l-au avut târgurile internaționale, unde producătorul a putut să își prezinte produsele și să intre în contact direct cu potențiali clienți.

În 2018, compania a participat la târguri internaționale printr-un program de sprijin pentru promovarea exporturilor, care acoperea o parte din cheltuielile de participare. Acest sprijin a facilitat accesul la evenimente la care o firmă aflată la început de drum ar fi ajuns mai greu pe cont propriu.

„Am ajuns la târgurile internaționale organizate de guvern și, pas cu pas, cu fiecare client, am reușit să creștem”, spune Marian Telioacă.

Participarea la târguri a fost însă doar începutul. Dezvoltarea relațiilor comerciale a presupus revenirea constantă către potențialii parteneri, trimiterea de e-mailuri și continuarea discuțiilor după fiecare eveniment.

Antreprenorul spune că perseverența trebuie însoțită de răbdare și de o abordare echilibrată în relația cu potențialii clienți.

Miere românească ambalată, vândută exclusiv în străinătate

De la început, obiectivul lui Marian Telioacă a fost să comercializeze miere românească ambalată la borcan, în loc să vândă produsul în vrac.

„Ideea, scopul nostru când am început afacerea în 2017, a fost să vindem miere românească ambalată la borcan, deci nu la butoi, cum vând majoritatea wholesalerilor din România”, a explicat antreprenorul.

În prezent, Honeyman își comercializează întreaga producție pe piețele externe, fără vânzări pe piața din România, potrivit fondatorului companiei.

Experiența acumulată în aproape un deceniu de activitate l-a convins că dezvoltarea unui business de export necesită continuitate și investiție constantă în relațiile comerciale. Rezultatele nu apar neapărat după primele contacte, iar participarea la un târg nu garantează imediat obținerea unor contracte.

„Răbdarea și perseverența”, lecții de business

Pentru Marian Telioacă, una dintre principalele lecții ale experienței cu Honeyman este importanța urmăririi consecvente a oportunităților comerciale.

„Dacă ai răbdare și perseverezi în fiecare zi, după fiecare târg, cu follow-up, cu clienți, cu e-mail, fără a deveni agresiv, dar doar fiind perseverent, ușor, ușor, mai devreme sau mai târziu rezultatele apar”, afirmă fondatorul companiei.

Producătorul român a fost prezent la SIAL Paris, unul dintre cele mai mari târguri internaționale dedicate industriei alimentare.

Articol realizat cu sprijinul Ralucăi Dumitrana (Economie Rurală).