Producția celebrei Mozzarella di Bufala Campana, una dintre specialitățile emblematice ale Italiei, este afectată de greva transportatorilor din sudul țării. Aproximativ un milion de litri de lapte de bivoliță nu au putut fi procesați într-o singură zi, după ce blocajele au împiedicat transportul materiei prime către fabricile de brânzeturi. În unele ferme, crescătorii au ajuns să folosească laptele nepreluat pentru hrănirea animalelor, potrivit Mediafax, care citează Associated Press.

Criza afectează în special regiunea Campania, unde se află Napoli și unele dintre cele mai importante centre de producție a mozzarellei de bivoliță. Protestul transportatorilor durează de aproximativ o săptămână și a fost declanșat de scumpirea motorinei, pe fondul războiului din Iran. Blocajele au întrerupt atât aprovizionarea fabricilor cu lapte, cât și livrarea produselor finite către clienți, relatează Associated Press.

Un milion de litri de lapte nu au putut fi transformați în mozzarella

Pier Maria Saccani, directorul Consorțiului pentru Protejarea Mozzarella di Bufala Campana DOP, a declarat că aproximativ un milion de litri de lapte produși într-o singură zi nu au putut fi transformați în mozzarella.

Potrivit acestuia, blocarea activității a afectat producția în valoare de aproximativ trei milioane de euro în numai 24 de ore. Mai multe fabrici au fost nevoite să își suspende activitatea, deoarece laptele nu a mai putut fi transportat din ferme.

Situația este deosebit de gravă pentru această specialitate italiană, care trebuie produsă conform unor reguli stricte. Pentru a beneficia de certificarea de origine protejată, laptele de bivoliță trebuie prelucrat în maximum 60 de ore de la mulgere. După depășirea acestui interval, materia primă nu mai poate fi utilizată pentru fabricarea produsului certificat Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Fermierii continuă să mulgă bivolițele, dar nu mai au unde să depoziteze laptele

Oprirea transporturilor a creat o problemă majoră pentru crescătorii de bivolițe. Animalele trebuie mulse în continuare, indiferent dacă fabricile funcționează sau nu, însă fermele au capacități limitate pentru depozitarea laptelui proaspăt. Activitatea lor este organizată în jurul colectării zilnice a producției.

În lipsa camioanelor, rezervoarele se umplu, iar crescătorii nu mai au unde să păstreze cantitățile suplimentare. Unii fermieri au început să folosească o parte din laptele care nu a fost preluat pentru hrănirea animalelor, potrivit reprezentanților consorțiului.

În același timp, blocajele amenință aprovizionarea fermelor cu furaje și motorină, necesare pentru continuarea activității. Consorțiul a cerut transportatorilor să permită trecerea mărfurilor perisabile, avertizând asupra riscului ca situația să se agraveze.

Rafturi goale și benzinării fără combustibil în sudul Italiei

Efectele grevei nu se limitează la industria lactatelor. În mai multe zone din sudul Italiei, blocarea transporturilor a provocat întârzieri în livrarea alimentelor, lipsuri în supermarketuri și probleme de aprovizionare cu carburanți. Transportatorii protestează față de creșterea puternică a costurilor motorinei, amplificată de conflictul din Orientul Mijlociu.

În regiunea Napoli, situația este deosebit de dificilă, deoarece blocajele afectează atât livrările către magazine, cât și transportul materiilor prime către fabrici. Pentru producătorii de mozzarella, problemele apar într-un moment în care cheltuielile de funcționare crescuseră deja considerabil.

Potrivit consorțiului, costurile de producție s-au majorat cu aproximativ 30%, pe fondul scumpirii furajelor, energiei, motorinei, ambalajelor și transporturilor. Aceste creșteri nu au fost transferate integral în prețurile plătite de consumatori, astfel că producătorii suportă o parte importantă din cheltuielile suplimentare.

Italia produce aproape 58.000 de tone de mozzarella de bivoliță anual

Mozzarella di Bufala Campana este unul dintre produsele alimentare emblematice ale Italiei. Brânza este obținută exclusiv din lapte de bivoliță și beneficiază de denumire de origine protejată în Uniunea Europeană. Producția este concentrată în Campania și în anumite zone din Lazio, Puglia și Molise.

În 2025, producția certificată a fost de aproape 58.000 de tone, potrivit consorțiului. Aproximativ 37% din cantitate a fost exportată, Franța fiind principala piață externă. Blocarea producției și a transporturilor afectează astfel nu doar aprovizionarea magazinelor italiene, ci și comenzile destinate piețelor internaționale.

Guvernul Giorgiei Meloni pregătește măsuri de urgență

Guvernul italian a convocat pentru joi, 22 octombrie, o reuniune extraordinară pentru analizarea unor măsuri de sprijin destinate transportatorilor și agricultorilor. Potrivit Reuters, autoritățile au început negocieri cu reprezentanții transportatorilor, iar unele blocaje rutiere din Sicilia și Calabria au început să fie ridicate. În Campania, însă, protestele continuă să afecteze aprovizionarea și activitatea unor fabrici.

Guvernul analizează ajutoare financiare pentru sectoarele afectate și măsuri care să permită transportul produselor esențiale, inclusiv prin escortarea unor camioane de către poliție. Consorțiul producătorilor de mozzarella avertizează că fiecare zi de întrerupere a transporturilor pune în pericol noi cantități de lapte și activitatea fermelor și fabricilor din regiune.