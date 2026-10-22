Burrito Madre, un lanț de restaurante cu preparate de inspirație mexicană, intră pe piața din România pe 26 octombrie, odată cu deschiderea primei locații în Mega Mall București. Compania, fondată în Serbia în 2014 și parte din grupul american Street Guys Hospitality, investește aproximativ 400.000 de dolari în restaurantul din Capitală și vizează deschiderea a 20 de unități în România în următorii cinci ani.

Brandul propune un concept de tip fast-casual, cu servire rapidă și preparate personalizate în funcție de preferințele clienților. Meniul permite peste un milion de combinații de ingrediente, iar compania își propune să se diferențieze de restaurantele fast-food clasice prin folosirea ingredientelor proaspete și pregătirea comenzilor pe loc.

„Credem că oamenii nu ar trebui să aleagă între o masă rapidă și una pregătită cu ingrediente de calitate. La Burrito Madre, fiecare client își poate alcătui preparatul după propriul gust, poate descoperi arome noi și poate alege ce i se potrivește”, a declarat Ivan Iricanin, fondator și CEO al Street Guys Hospitality.

Ce produse va vinde Burrito Madre în România

Meniul include burrito, tacos, quesadilla, nachos și salate. Clienții pot combina ingrediente precum pui marinat cu achiote, vită și porc gătite lent sau ciuperci coapte cu legume, brânzeturi, guacamole, salsa verde și sosuri picante.

Potrivit companiei, ingredientele, inclusiv carnea și legumele proaspete, sunt achiziționate prin furnizori și distribuitori din România. Legumele sunt tăiate în restaurante, carnea este marinată și gătită în bucătăria proprie, iar preparatele sunt asamblate la comandă.

Pentru locația din Mega Mall, compania estimează un trafic de 300 până la 400 de clienți pe zi. Primul restaurant va avea aproximativ 15 angajați.

Burrito gratuit timp de un an pentru 20 de clienți

Lansarea este însoțită de o campanie prin care 20 de clienți pot câștiga câte un burrito gratuit pe săptămână, timp de un an.

Pentru a participa, clienții trebuie să descarce aplicația Madre Loyalty și să plaseze o comandă. Înscrierea la tragerea la sorți se face automat, conform informațiilor comunicate de companie. Perioada de înscriere, condițiile de participare și data desemnării câștigătorilor vor fi precizate în regulamentul oficial.

Aplicația include și un program de fidelitate prin care utilizatorii primesc credit pentru comenzile viitoare, în valoare de 10% până la 20% din suma cheltuită, în funcție de nivelul de fidelitate. Sunt disponibile și oferte exclusive, bonusuri pentru recomandări și alte premii.

Cu ocazia deschiderii, clienții vor putea utiliza și „Madre Wheel”, care oferă reduceri de până la 30% la achizițiile viitoare, precum și „Madre Box”, prin care pot câștiga produse și accesorii cu sigla brandului.

Burrito Madre vrea 20 de restaurante în România în cinci ani

Compania își propune să ajungă la 20 de restaurante în România în următorii cinci ani, prin deschiderea unor locații atât în centre comerciale, cât și în spații stradale.

Pe lângă București, planurile de extindere includ orașe precum Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Constanța, Brașov și Ploiești. Potrivit estimărilor companiei, dezvoltarea rețelei ar putea genera peste 300 de locuri de muncă în România în următorii cinci ani.

Burrito Madre, 20 de restaurante în Serbia

Burrito Madre a fost fondat în 2014, la Belgrad, și operează în prezent 20 de restaurante în șase orașe din Serbia: Belgrad, Novi Sad, Šabac, Pančevo, Čačak și Kragujevac. Pentru 2026, compania estimează venituri de aproximativ 10 milioane de dolari.

Brandul face parte din Street Guys Hospitality, grup internațional din industria ospitalității, cu sediul central în Statele Unite. Portofoliul include Ambar, un concept de restaurante cu specific balcanic, prezent în Washington, D.C., nordul Virginiei și Chicago, precum și operațiuni de alimentație publică în Aeroportul Nikola Tesla din Belgrad.

Street Guys Hospitality operează 25 de restaurante și unități de alimentație publică, are peste 400 de angajați și înregistrează venituri anuale de peste 30 de milioane de dolari.