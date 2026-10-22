Carrefour, lovit de protestele violente din Franța / 50 de magazine afectate și pierderi potențiale de până la 200 de milioane de euro

22 oct. 2026, Retail
Carrefour, lovit de protestele violente din Franța / 50 de magazine afectate și pierderi potențiale de până la 200 de milioane de euro
Foto Dreamstime
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Grupul francez Carrefour și-a revizuit în scădere estimările de profit pentru acest an, după ce protestele și actele de violență din Franța au afectat activitatea magazinelor sale. Aproximativ 50 de unități au fost vizate direct de incidente, unele fiind jefuite sau avariate, iar altele au fost închise preventiv, relatează Mediafax, care citează CNBC și Reuters.

Acțiunile Carrefour au scăzut miercuri cu 12% la Bursa din Paris, notează CNBC.

În raportul privind rezultatele din trimestrul al treilea, publicat marți seară, compania a descris situația drept „o situație fără precedent în Franța”.

„Având în vedere deteriorarea situației sociale și de securitate, Grupul consideră că tendințele de consum și condițiile de operare din Franța se înrăutățesc”, a transmis compania.

Sute de mii de persoane au participat la proteste în Franța, cerând măsuri împotriva costului ridicat al vieții. Deși majoritatea manifestațiilor au fost pașnice, în weekend au avut loc jafuri, acte de vandalism și confruntări violente cu poliția. Mai multe magazine au fost jefuite, iar câteva instituții au fost incendiate.

Potrivit Reuters, aproximativ 50 de magazine Carrefour au fost afectate direct de violențe. Unele au fost jefuite sau avariate, în timp ce altele au fost închise preventiv.

Directorul financiar al companiei, Matthieu Malige, a estimat că protestele violente ar putea avea un impact cuprins între 80 și 200 de milioane de euro asupra profitului operațional al grupului.

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