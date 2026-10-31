România și regiunea Banat au fost reprezentate în Ecuador de Simona Neumann, directorul Visit Timiș și coordonatoarea proiectului Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028. Aceasta a fost invitată în America Latină în calitate de raportoare la una dintre cele mai importante sesiuni, dedicată educației gastronomice. Regiunea Manabí deține în acest an titlul de Capitală Gastronomică Mondială.

„În Ecuador a avut loc cel de-al doilea summit internațional de gastronomie mondială, organizat de Institutul de Gastronomie, Cultură, Artă și Turism – IGCAT, care ne-a conferit și nouă, Banatului, titlul de Regiune Gastronomică Europeană pentru 2028. A fost o experiență emoționantă, pentru că Ecuadorul este o țară a contrastelor imense, atât în ceea ce privește patrimoniul cultural și relieful, cât și realitatea socio-economică de astăzi. Am văzut o implicare extraordinară a tinerilor în tot ceea ce înseamnă gastronomie, hrană și agricultură. Ei sunt învățați de mici să prețuiască pământul și ceea ce oferă acesta, să cultive solul și să conserve plante și semințe pe cale de dispariție. Au școli de specialitate, dar sunt lăsați liberi să creeze.

M-am întâlnit cu specialiști în gastronomie și hrană de pe tot globul. Au fost în jur de o sută de participanți din întreaga lume, așa că am putut să le arătăm și noi ceea ce facem. Am prezentat câteva modalități prin care păstrăm tradițiile gastronomice și educăm tinerii”, a declarat pentru G4Food Simona Neumann.

Filmul „Ultimul ingredient”, premiat la un festival internațional

În Ecuador a fost proiectat și filmul „Ultimul ingredient”, realizat la inițiativa Visit Timiș, în contextul pregătirii anului 2028, când Banatul va deține titlul de Regiune Gastronomică Europeană. Filmul a câștigat premiul Young Chef Ambassadors la Festivalul Internațional Food Film Menu 2026, iar Simona Neumann a urcat pe scenă pentru a ridica diploma.

„În cadrul galei Food Menu 2026, am avut onoarea să primesc premiul pentru filmul , selectat din peste o sută de filme din întreaga lume, la secțiunea Tineri chefi ambasadori. Este un film foarte drag nouă, care vorbește despre o rețetă șvăbească uitată. Este o poveste despre tradiții, despre memoria gustului și despre ceea ce merită transmis mai departe, de la o generație la alta. Iată că acum a avut șansa să strălucească la un summit mondial de gastronomie”, a mai spus Simona Neumann.

Filmul documentar-artistic „Ultimul ingredient” a fost realizat de producătorul și regizorul Radu Tora, imaginea fiind semnată de Doru Iacovescu, iar scenariul și textul aparținând Simonei Neumann.

Tradițiile culinare din Ecuador

În ceea ce privește gastronomia ecuadoriană, Simona Neumann spune că a gustat câte puțin din mâncărurile specifice acestei țări.

„Sunt foarte multe denumiri pe care nu le țin minte. M-am întors și cu o carte de rețete, care va rămâne la noi în asociație. E o lume în care tot ceea ce oferă natura este folosit la maximum și pus în valoare. Deși Ecuadorul este foarte americanizat, în sensul că găsești toate marile lanțuri de fast-food la tot pasul, oamenii se străduiesc să își păstreze tradițiile. În piețe sau în locații mai mici se mănâncă tradițional”, a adăugat coordonatoarea proiectului Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028.