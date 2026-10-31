Tinerii americani din Generația Z au găsit o nouă denumire pentru doza de Diet Coke pe care o consumă după-amiaza: „țigara din frigider”. Expresia a devenit populară pe TikTok și face referire la pauza de răcoritoare care înlocuiește, în glumă, pauza de țigară a angajaților stresați. Directorul general al Coca-Cola, Henrique Braun, spune că nu este deranjat de această poreclă, dar precizează că firma nu promovează băutura în acest fel.

Expresia „țigara din frigider” este folosită de tinerii americani pentru a descrie pofta de o băutură răcoritoare în mijlocul zilei, cel mai adesea o doză de Diet Coke. Comparația pornește de la obiceiul angajaților de a ieși din birou pentru o pauză de țigară și îl transpune într-un ritual contemporan: deschiderea frigiderului pentru o doză de băutură carbogazoasă.

Pauza de fumat devine o pauză de Diet Coke

În această asociere ironică, nicotina este înlocuită cu cofeina, iar pauza de fumat devine o pauză de Diet Coke.

Întrebat despre porecla devenită virală, Henrique Braun, directorul general al Coca-Cola, a declarat că nu are o problemă cu felul în care consumatorii aleg să numească produsul.

„Consumatorii o numesc așa cum vor”, a spus Braun pentru Yahoo Finance și preluat de ziare.com

Acesta a ținut însă să precizeze că producătorul nu promovează băutura prin această asociere. „Cel mai important lucru pentru noi este că nu promovăm Diet Coke în acest fel. Ceea ce oferim este un produs cu un gust excelent, care creează o legătură foarte specială cu consumatorii, iar despre asta este vorba, de fapt, în cazul Diet Coke”, a explicat directorul Coca-Cola.

Braun a adăugat că brandul continuă să atragă generații noi de consumatori, iar gustul și valoarea mărcii rămân principalele argumente care îi determină să aleagă produsul.

Diet Coke atrage o nouă generație de consumatori

Potrivit dicționarului american Merriam-Webster, expresia argotică folosită pentru a descrie pofta de băutură răcoritoare de după-amiază a apărut în 2025 și a câștigat popularitate pe TikTok.

Tendința vine într-o perioadă în care Diet Coke traversează o revenire comercială. John Murphy, directorul financiar al Coca-Cola, a declarat pentru CNBC că evoluția brandului contribuie la creșterea rezultatelor companiei.

„Este un brand care aproape că se reinventează odată cu noua generație de consumatori”, a afirmat Murphy.

În al treilea trimestru, atât Diet Coke, cât și Coca-Cola Zero, o altă băutură fără zahăr din portofoliul companiei, au înregistrat creșteri de două cifre ale volumului vânzărilor în America de Nord, potrivit declarațiilor făcute de Henrique Braun.

Deși volumul total al vânzărilor Coca-Cola în America de Nord a rămas stabil, Murphy a explicat că rezultatul ar fi putut fi mai bun în absența unor factori precum calendarul sărbătorii de 4 iulie și deficitul prelungit de apă minerală carbogazoasă din gama Topo Chico.