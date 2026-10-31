„Țigara din frigider”, noua poreclă virală pentru Diet Coke/ Ce spune directorul Coca-Cola despre tendința Generației Z

31 oct. 2026, Articole / Reportaje
„Țigara din frigider”, noua poreclă virală pentru Diet Coke/ Ce spune directorul Coca-Cola despre tendința Generației Z
Diet coke. Sursa foto: blinket.com
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Pauza de fumat devine o pauză de Diet Coke
  2. Diet Coke atrage o nouă generație de consumatori

Tinerii americani din Generația Z au găsit o nouă denumire pentru doza de Diet Coke pe care o consumă după-amiaza: „țigara din frigider”. Expresia a devenit populară pe TikTok și face referire la pauza de răcoritoare care înlocuiește, în glumă, pauza de țigară a angajaților stresați. Directorul general al Coca-Cola, Henrique Braun, spune că nu este deranjat de această poreclă, dar precizează că firma nu promovează băutura în acest fel.

Expresia „țigara din frigider” este folosită de tinerii americani pentru a descrie pofta de o băutură răcoritoare în mijlocul zilei, cel mai adesea o doză de Diet Coke. Comparația pornește de la obiceiul angajaților de a ieși din birou pentru o pauză de țigară și îl transpune într-un ritual contemporan: deschiderea frigiderului pentru o doză de băutură carbogazoasă.

Pauza de fumat devine o pauză de Diet Coke

În această asociere ironică, nicotina este înlocuită cu cofeina, iar pauza de fumat devine o pauză de Diet Coke.

Întrebat despre porecla devenită virală, Henrique Braun, directorul general al Coca-Cola, a declarat că nu are o problemă cu felul în care consumatorii aleg să numească produsul.

„Consumatorii o numesc așa cum vor”, a spus Braun pentru Yahoo Finance și preluat de ziare.com

Acesta a ținut însă să precizeze că producătorul nu promovează băutura prin această asociere. „Cel mai important lucru pentru noi este că nu promovăm Diet Coke în acest fel. Ceea ce oferim este un produs cu un gust excelent, care creează o legătură foarte specială cu consumatorii, iar despre asta este vorba, de fapt, în cazul Diet Coke”, a explicat directorul Coca-Cola.

Braun a adăugat că brandul continuă să atragă generații noi de consumatori, iar gustul și valoarea mărcii rămân principalele argumente care îi determină să aleagă produsul.

Diet Coke atrage o nouă generație de consumatori

Potrivit dicționarului american Merriam-Webster, expresia argotică folosită pentru a descrie pofta de băutură răcoritoare de după-amiază a apărut în 2025 și a câștigat popularitate pe TikTok.

Tendința vine într-o perioadă în care Diet Coke traversează o revenire comercială. John Murphy, directorul financiar al Coca-Cola, a declarat pentru CNBC că evoluția brandului contribuie la creșterea rezultatelor companiei.

„Este un brand care aproape că se reinventează odată cu noua generație de consumatori”, a afirmat Murphy.

În al treilea trimestru, atât Diet Coke, cât și Coca-Cola Zero, o altă băutură fără zahăr din portofoliul companiei, au înregistrat creșteri de două cifre ale volumului vânzărilor în America de Nord, potrivit declarațiilor făcute de Henrique Braun.

Deși volumul total al vânzărilor Coca-Cola în America de Nord a rămas stabil, Murphy a explicat că rezultatul ar fi putut fi mai bun în absența unor factori precum calendarul sărbătorii de 4 iulie și deficitul prelungit de apă minerală carbogazoasă din gama Topo Chico.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
30 oct.
Ultima cultură de hamei din Sibiu / Fermierul din Dumbrăveni care refuză să lase să dispară o cultură cândva întinsă pe 1.000 de hectare
Ultima cultură de hamei din Sibiu / Fermierul din Dumbrăveni care refuză să lase să dispară o cultură cândva întinsă pe 1.000 de hectare
Articole / Reportaje
30 oct.
Cât costă porcul de Crăciun în 2026 / Un fermier vinde și la sfert, pentru familiile care nu își permit un animal întreg
Cât costă porcul de Crăciun în 2026 / Un fermier vinde și la sfert, pentru familiile care nu își permit un animal întreg
Articole / Reportaje
30 oct.
108 bărbați i-au ocupat casa și i-au mâncat averea! Cât ar costa astăzi ospățurile din palatul lui Ulise? Nota de plată ajunge la milioane de euro! (P)
108 bărbați i-au ocupat casa și i-au mâncat averea! Cât ar costa astăzi ospățurile din palatul lui Ulise? Nota de plată ajunge la milioane de euro! (P)
Articole / Reportaje
30 oct.
Restaurantul în care nu poți comanda nimic de mâncare / O artistă a tricotat peste 1.000 de preparate italiene
Restaurantul în care nu poți comanda nimic de mâncare / O artistă a tricotat peste 1.000 de preparate italiene
Articole / Reportaje
30 oct.
Apa de la robinet din Curtea de Argeș este din nou potabilă după aproape un an / Cât vor plăti locuitorii de la 1 noiembrie
Apa de la robinet din Curtea de Argeș este din nou potabilă după aproape un an / Cât vor plăti locuitorii de la 1 noiembrie