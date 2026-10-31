Focarul de gripă aviară înalt patogenă (HPAI) se extinde în fermele de bovine de lapte din statul american Washington.

În numai trei săptămâni, 27 de exploatații au fost confirmate pozitiv, în ciuda măsurilor de izolare. Autoritățile veterinare încearcă să identifice principalele căi de transmitere și au introdus testarea săptămânală a fermelor din zonele afectate. Riscul pentru populație este considerat foarte scăzut, iar specialiștii recomandă consumul exclusiv de lapte pasteurizat.

Gripa aviară înalt patogenă continuă să se răspândească în sectorul bovinelor de lapte din Statele Unite. În statul Washington, 27 de ferme de lactate au fost testate pozitiv pentru virus în ultimele trei săptămâni, o evoluție care ridică îngrijorări în rândul autorităților veterinare și al producătorilor de lapte.

Potrivit informațiilor publicate de The Spokesman-Review și preluate de DairyNews.today, primele infecții au fost identificate la începutul lunii octombrie, în două efective de bovine de lapte din comitatul Yakima. Ulterior, pe 26 octombrie, autoritățile au anunțat detectarea virusului și în comitatul Benton.

Prin confirmarea focarelor, Washington a devenit al 20-lea stat american în care gripa aviară înalt patogenă a fost identificată la bovinele de lapte.

27 de ferme infectate, după doi ani de teste negative

Extinderea focarului este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, până recent, supravegherea epidemiologică nu indicase prezența virusului în fermele din stat.

Laboratorul de Diagnostic al Bolilor Animale din Washington efectuase peste 7.000 de teste pentru gripa aviară în ultimii doi ani, la nivelul fermelor individuale. Potrivit medicului veterinar de stat, toate rezultatele fuseseră negative până cu aproximativ trei săptămâni înainte de raportarea noilor infecții, potrivit dairynews.today.

În prezent, exploatațiile din zona afectată, unde se concentrează producția de lapte, sunt supuse unor testări săptămânale, pentru identificarea rapidă a eventualelor noi cazuri și limitarea transmiterii virusului.

Cum se transmite virusul între ferme

Una dintre cele mai mari provocări pentru autorități este identificarea tuturor mecanismelor prin care virusul ajunge de la o exploatație la alta.

Amber Itle a explicat că mecanismele de transmitere a virusului HPAI între ferme nu sunt încă pe deplin înțelese, ceea ce complică măsurile de control.

Printre căile de transmitere deja confirmate se numără deplasarea bovinelor infectate și transportul echipamentelor contaminate între exploatații.

Totodată, medicul veterinar a menționat cercetări care sugerează că și alți factori ar putea contribui la răspândirea virusului: muștele, vântul și, posibil, păsările care se deplasează între ferme.

Această posibilitate complică supravegherea epidemiologică, deoarece transmiterea nu ar putea fi limitată doar prin controlul circulației animalelor și al echipamentelor.

Ce simptome prezintă vacile infectate

Autoritățile agricole din Washington au prezentat o serie de semne clinice care pot indica infectarea bovinelor cu virusul gripei aviare.

Printre principalele simptome se numără:

scăderea producției de lapte;

modificarea aspectului și consistenței laptelui;

diminuarea apetitului;

apariția febrei;

probleme respiratorii;

modificări ale dejecțiilor.

Potrivit Departamentului Agriculturii din Washington, majoritatea bovinelor infectate se pot recupera în aproximativ șase săptămâni, dacă beneficiază de îngrijirea și tratamentul adecvate.

Autoritățile recomandă izolarea animalelor suspecte de restul efectivului și notificarea imediată a serviciilor veterinare atunci când apar simptome compatibile cu infecția.