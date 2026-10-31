Producătorul român de utilaje agricole Ruris, fondat de antreprenorul Cătălin Stroe, își extinde gama de tractoare cu un model cu tracțiune integrală, prezentat la Indagra 2026.

Noul tractor va fi produs la Craiova

Noul tractor va fi fabricat la Craiova, pe fosta platformă MAT, într-o unitate de producție construită în urma unei investiții de 10 milioane de euro. Producția de serie este programată să înceapă în prima parte a anului 2027.

Ruris Craiova, compania producătoare de utilaje agricole și echipamente pentru grădinărit controlată de inginerul Cătălin Stroe, face un nou pas în dezvoltarea activității industriale prin lansarea unui tractor cu tracțiune integrală 4×4. Modelul a fost prezentat publicului la târgul Indagra 2026.

Noul tractor va fi produs în fabrica pe care Ruris o construiește pe fosta platformă MAT Craiova, printr-o investiție de 10 milioane de euro realizată cu finanțare prin Programul Tranziție Justă. Compania intenționează să înceapă preluarea comenzilor în noiembrie 2026, iar producția în serie este estimată pentru prima jumătate a anului viitor.

Două modele de tractoare pentru nevoi diferite

Tractorul 4×4 este al doilea model din gama Ruris și completează primul produs al companiei, echipat cu tracțiune 4×2. Cele două versiuni au fost concepute pentru tipuri diferite de activități agricole.

Noul model cu tracțiune integrală se adresează fermierilor și utilizatorilor care lucrează pe terenuri dificile sau desfășoară operațiuni pentru care sunt necesare o aderență mai bună și o forță de tracțiune mai mare. În schimb, tractorul 4×2 este destinat lucrărilor obișnuite din gospodării și ferme.

„Primul nostru tractor, cu tracțiune 4×2, a deschis acest proiect. Modelul 4×4 este următorul pas. Construim la Craiova tractoare gândite pentru condițiile reale din teren, pe o platformă unde se fac utilaje agricole de aproape 150 de ani”, a declarat Cătălin Stroe, fondatorul Ruris.

Fabrică de 10 milioane de euro, cu linii robotizate și energie fotovoltaică

Noua unitate de producție de la Craiova va utiliza procese robotizate și tehnologii europene. Fabrica va beneficia și de un sistem propriu de alimentare cu energie, bazat pe un parc fotovoltaic, completat de baterii cu o capacitate de stocare de 3 MWh.

Pe lângă tractoare, Ruris dezvoltă și o gamă de echipamente compatibile, printre care remorci agricole, pluguri și freze de săpat purtate. Acestea sunt destinate transportului, pregătirii solului și lucrărilor curente din ferme.

Produsele sunt expuse la Indagra 2026, iar strategia companiei este de a oferi fermierilor posibilitatea de a achiziționa tractorul și utilajele necesare din aceeași gamă.

Vânzarea tractoarelor se va realiza prin centrele specializate Ruris, unde clienții vor putea primi consultanță tehnică pentru alegerea configurației potrivite.

România rămâne principala piață pentru Ruris, însă compania pregătește și o extindere internațională. În etapa următoare, producătorul din Craiova urmărește să intre pe piețe din Europa, Asia și Africa.

Lansarea tractorului 4×4 și punerea în funcțiune a noii fabrici fac parte din strategia companiei de a-și consolida poziția de producător local de utilaje agricole și de a-și extinde portofoliul atât pe piața internă, cât și în afara țării.