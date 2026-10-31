Gingerbread Fair 2026 promite o experiență de sezon pentru întreaga familie, cu cinci zone tematice și activități dedicate vizitatorilor de toate vârstele. Cu alte cuvinte, va fi un sat decorat în spiritul sărbătorilor, un bar de ciocolată caldă, produse artizanale și ateliere creative îi așteaptă pe bucureșteni în zilele de 21 și 22 noiembrie.

Bucureștiul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă mai devreme, odată cu revenirea Gingerbread Fair. Evenimentul va avea loc în weekendul 21-22 noiembrie 2026, între orele 10:00 și 21:00, în Grădina Muzeului Antipa, unde vizitatorii vor putea descoperi un univers inspirat de turta dulce, cu decoruri festive, dulciuri artizanale, băuturi de sezon și activități interactive.

Organizatorii își propun să transforme târgul într-un loc în care oamenii nu vin doar pentru cumpărături, ci și pentru a petrece timp împreună, pentru a descoperi produse locale, a gusta preparate de sezon și a participa la experiențe creative.

Cinci zone tematice, într-un univers de turtă dulce!

Gingerbread Fair 2026 va fi organizat în jurul a cinci zone tematice, fiecare cu propria atmosferă și activități.

Gingerbread Village va recrea imaginea unui sat de poveste, cu mici căsuțe inspirate de turta dulce, personaje tematice, alei luminate și decoruri speciale. Printre atracții se numără și o rețetă gigantică de turtă dulce, concepută pentru a completa decorul festiv și pentru a oferi vizitatorilor ocazii de fotografii memorabile.

În zona Hot Cocoa Bar, participanții își vor putea personaliza ciocolata caldă cu marshmallows, frișcă, scorțișoară, caramel, biscuiți și alte toppinguri festive. Vor fi disponibile și alte băuturi specifice sezonului, printre care gingerbread latte.

Cei care vor să descopere produse realizate de afaceri locale vor găsi Gingerbread Market. Aici, brutării artizanale și mici producători vor aduce biscuiți decorați, turtă dulce, prăjituri, ciocolată, lumânări parfumate și cadouri handmade.

Atelierul de turtă dulce: provocarea celor 1.000 de personaje

Una dintre zonele centrale ale evenimentului va fi Gingerbread Workshop, atelierul în care vizitatorii vor putea decora oameni și căsuțe din turtă dulce, folosind glazură și bomboane colorate.

Pentru ediția din acest an, organizatorii și-au propus să decoreze împreună cu participanții cel puțin 1.000 de oameni de turtă dulce. Astfel, publicul este invitat să contribuie la îndeplinirea acestei provocări și să ia parte activ la experiența creativă.

Cea de-a cincea zonă, Gingerbread Christmas Tree, va fi dedicată dorințelor și mesajelor de sărbători. Vizitatorii vor putea lăsa aici bilețele cu dorințe de iarnă sau gânduri adresate celor dragi.

Cât costă intrarea la Gingerbread Fair 2026

Accesul la eveniment costă 25 de lei de persoană pentru fiecare zi. Copiii cu vârsta de până la 14 ani beneficiază de intrare gratuită.

Biletele vor putea fi cumpărate direct de la poarta târgului, atât cu numerar, cât și cu cardul.

Prin cele cinci zone tematice, Gingerbread Fair 2026 își propune să ofere mai mult decât o experiență obișnuită de cumpărături: un prilej de întâlnire cu familia și prietenii, într-un decor de iarnă, cu dulciuri, băuturi calde și activități care aduc vizitatorii împreună.

Gingerbread Fair 2026

Date: 21-22 noiembrie 2026

Program: 10:00-21:00

Locație: Grădina Muzeului Antipa, București