Mii de muncitori agricoli traversează zilnic granița dintre Mexic și Statele Unite pentru a lucra pe fermele din Arizona. În comitatul Yuma, una dintre cele mai importante regiuni producătoare de legume din America de Nord, fermierii spun că fără această forță de muncă o parte din recolte ar putea rămâne pe câmp. În același timp, înăsprirea politicilor americane privind imigrația a mărit incertitudinea pentru lucrători și angajatori.

În perioada de vârf a sezonului, aproximativ 15.000 de muncitori agricoli trec zilnic frontiera din Mexic spre Arizona, potrivit Arizona Farm Bureau, citată de France24. Mulți locuiesc în San Luis Río Colorado și se întorc acasă după terminarea zilei de muncă.

Unii pornesc spre graniță la ora 1 noaptea

Ana, una dintre muncitoarele intervievate de France24, spune că uneori ajunge la punctul de frontieră încă de la ora 1:00 dimineața. Trebuie să ia în calcul cozile de la control și să ajungă la timp la autobuzul care transportă muncitorii spre câmpuri. „Uneori așteptăm una sau două ore la coadă”, povestește aceasta.

În ultimele luni, timpii de așteptare s-ar fi redus datorită lucrărilor de modernizare și extindere a punctului de trecere. Pentru alți lucrători, problema nu este însă numai timpul pierdut. Alan, care lucrează de cinci ani în fermele din regiune, spune că unii muncitori sunt mai reticenți să traverseze granița, pe fondul politicilor mai stricte privind imigrația. „Oamenilor le este frică să treacă granița”, spune el, explicând că există temeri privind controalele și eventualele probleme cu autoritățile americane.

Pierderi de până la 100.000 de dolari după ce muncitorii au întârziat

Pentru agricultură, întârzierile se pot transforma rapid în pierderi. John Boelts cultivă pepeni și alte legume în zona Yuma și conduce Desert Premium Farms. El este, de asemenea, președintele Arizona Farm Bureau. Primăvara trecută, muncitorii mexicani pe care îi contractase nu au primit la timp vizele necesare. Au ajuns cu șase zile întârziere. În agricultură, șase zile pot fi suficiente pentru pierderea unei culturi. Boelts explică faptul că, odată ajunși la maturitate, pepenii trebuie recoltați într-un interval de aproximativ două zile.

Din cauza întârzierii muncitorilor, o mare parte din producția de pe două sau trei parcele s-a pierdut. Fermierul estimează paguba la 80.000-100.000 de dolari.

„Nu vine aproape nimeni să ceară de lucru”

Boelts spune că exploatația sa are permanent între 30 și 50 de angajați și solicită zilnic echipe suplimentare de câte 30-100 de muncitori sezonieri. Aproape toți sunt mexicani. „În agricultura americană avem deficit de muncitori„, spune fermierul. Potrivit acestuia, situația s-a agravat treptat în ultimii aproximativ 20 de ani. Boelts afirmă că foarte puțini americani vin să solicite locurile de muncă disponibile în ferme.

France24 citează date potrivit cărora, pentru peste 415.000 de locuri de muncă agricole scoase la concurs în anul fiscal 2025, numai 182 de candidaturi ar fi provenit de la lucrători americani. Fermierul respinge și ideea că munca agricolă ar fi necalificată. Recoltarea, irigarea, operarea utilajelor sau selectarea produselor necesită experiență și deprinderi specifice, iar un lucrător nu poate fi mutat automat de la o activitate la alta.

Programul H-2A aduce muncitori străini în ferme

Una dintre principalele soluții folosite de fermele americane este programul H-2A. Acesta permite angajatorilor să aducă temporar muncitori străini pentru activități agricole sezoniere atunci când nu găsesc suficienți lucrători americani.

Înainte de a recruta din străinătate, angajatorul trebuie să demonstreze că a încercat să angajeze persoane din SUA. Sunt prevăzute și obligații privind salariile, transportul și cazarea muncitorilor.

Importanța programului a crescut puternic. Departamentul pentru Agricultură al SUA arată că numărul pozițiilor H-2A certificate a urcat de la puțin peste 48.000 în anul fiscal 2005 la aproximativ 385.000 în 2024. În același an au fost emise aproximativ 315.500 de vize H-2A.

Nouă luni de pregătire pentru muncitori sezonieri

Fermierii reclamă însă birocrația programului. Boelts spune că procesul poate presupune colaborarea cu patru sau cinci agenții federale, specialiști în resurse umane și avocați. Pentru anumite recrutări, spune acesta, pregătirile trebuie începute cu până la nouă luni înainte. Fermierul susține controalele stricte la frontieră, dar cere în același timp simplificarea mecanismului prin care exploatațiile pot angaja legal muncitori străini. În opinia sa, programul H-2A nu trebuie confundat cu imigrația permanentă. Muncitorii sunt aduși pentru perioade determinate, pentru activități agricole precise, după care părăsesc Statele Unite.

Yuma, „grădina de iarnă” a Americii de Nord

Miza este importantă și pentru consumatori. Regiunea Yuma devine în lunile reci una dintre principalele surse de legume proaspete pentru Statele Unite și Canada. În perioada noiembrie-aprilie, fermele din zonă produc cantități uriașe de salată, broccoli, conopidă, spanac și alte legume. Potrivit relatărilor din presa franceză care preiau reportajul France24, zona furnizează între 70% și 90% din legumele cu frunze consumate iarna în SUA și Canada.

Fără suficienți oameni care să recolteze la momentul potrivit, problema forței de muncă poate deveni rapid una de aprovizionare și de preț.

Apa, următoarea mare problemă pentru fermieri

Lipsa muncitorilor nu este singura preocupare a agricultorilor din Arizona. Fermele din Yuma depind puternic de apa fluviului Colorado, într-o regiune în care temperaturile pot depăși 40°C chiar și la începutul toamnei. În octombrie, temperaturile ajungeau încă la aproximativ 43°C, după maxime de 47°C în septembrie.

Până acum, drepturile istorice asupra apei au protejat în mare parte fermele din Yuma de cele mai severe restricții. John Boelts avertizează însă că această situație ar putea deveni tot mai dificil de menținut.

Pentru agricultura din sudul Arizonei, două resurse devin astfel simultan vulnerabile: apa necesară culturilor și oamenii necesari pentru a le recolta. Iar în cazul fermelor din apropierea graniței cu Mexicul, cele două probleme nu mai sunt doar teme de politică agricolă sau imigrație. Ele pot decide dacă legumele ajung la timp din câmp pe rafturile magazinelor.